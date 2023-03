L’Ajuntament de Girona ja ha fet els primers tràmits perquè el mapa de zonificació escolar per secundària s’actualitzi de cara al curs 2024-2025. Actualment, està dividit en tres sectors, igual que el d’infantil i primària que es va modificar el curs passat. Amb aquest canvi, però es preveu que el mapa només tingui dues zones, dividint la ciutat entre la part sud i la part nord. El regidor d’Educació, Àdam Bertran, explicava durant la roda de premsa del balanç de mandat de l’Àrea de Drets de les Persones que aquest nou mapa ja està aprovat dins el Consell Municipal d’Educació, però ara «es troba en el procés» d’aprovar-se per part de la taula local de planificació de la Generalitat.

L’objectiu del mapa és «fer dues zones molt clares» perquè els pares ja sàpiguen a quin institut ha d’anar el seu fill una vegada comencin l’educació infantil, a P3. Bertran assenyalava que «s’han de tenir clars els itineraris», un aspecte que «ja hi era fins ara, però la ciutat ha canviat de composició i s’ha actualitzat». El regidor també apuntava que la idea ha estat que les dues zones siguin «socialment iguals». En tot cas, la nova divisió no entrarà en funcionament fins al curs 2024-2025, ja que les preinscripcions pel pròxim curs ja han començat i no s’arriba a temps perquè entri en vigor aquest mateix setembre.

El mapa de zonificació escolar per infantil i primària, actualitzat el curs 2021-2022, compte amb tres sectors diferents, el nord, el sud i el central, amb la zona de Girona Est que pot escollir tant la zona central com la sud. En canvi, el de secundària tindrà dues zones. La divisió es farà pel carrer Emili Grahit fins a arribar a l’altura del parc Central, un cop allà, la línia imaginària de separació baixa una mica perquè l’Institut Santa Eugènia s’englobi dins el sector nord, de la mateixa manera que els nens i nens que estudien a les escoles Dalmau Carles i Montfalgars, un cop acabin els estudis de primària, vagin a cursar la secundària a un institut d’aquesta zona nord. En aquest sector hi haurà quatre centres de secundària privats -FEDAC Sant Narcís, Maristes, Vedruna i La Salle-, i tres de públics -Santa Eugènia, Vicens Vives, Carles Rahola. Cas a part pel Xifra, que a partir del pròxim curs passarà a ser un centre de Formació Professional.

El sector sud tindrà sis centres de secundària i el nord en tindrà set, sense comptar el Xifra que passarà a ser de Formació Professional

Pel que fa a les tres escoles de Girona Est -Sagrada Família, Vila-roja i Font de la Pólvora- s’engloben dins el sector sud i, per tant, un cop els nens hagin superat 6è de primària hauran d’anar a cursar la secundària a algun dels sis centres secundària de la zona sud -Bell-lloc, Les Alzines (privats) o l’institut Montilivi, el Sobrequés o les dues seus de l’Ermessenda (públics).

El mapa actual

Per aquest curs 2022-2023 el mapa de zonificació dels centres de secundària està dividit en tres sectors. La zona sud és idèntica al que seria aquest mateix sector de cara el setembre de 2024. Amb una única diferència i és que, actualment, els joves de Girona Est poden escollir qualsevol de les tres zones. Arran de la modificació hauran d’escollir només els de la zona sud.

Per altra banda, tot el que serà la zona nord està dividida, ara mateix, en dues parts. Aquesta divisió es fa tallant primer pel parc Central, seguint per la part de l’Auditori a la Devesa i un cop allà segueix el recorregut del riu Ter fins a arribar als límits del terme municipal. Per tant, el sector més cap a l’oest engloba l’Institut Santa Eugènia, el FEDAC Sant Narcís, els Maristes i l’Institut Carles Rahola. L’altra part, situada més a l’est de la ciutat engloba en l’actualitat els centres de Vedruna, La Salle, l’Institut Jaume Vicens Vives i el Narcís Xifra.