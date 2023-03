Gairebé un mes després de l’incendi que va cremar part de l’Escola Tècnica de Girona, la direcció del centre ha trobat nous espais on ubicar els seus alumnes. Aquesta tarda, se’ls ha comunicat la decisió als pares dels 600 alumnes afectats i que en les últimes setmanes han hagut de fer moltes classes telemàtiques. En tot cas, també s'han pogut fer algunes classes presencials a la part d'ETC Racing i també a l'edifici del Consell Comarcal del Gironès.

«Hem de separar els alumnes», apuntava el director de l’ETG, Jordi Moncanut. I és que ha estat «impossible» trobar un espai on es poguessin concentrar tots els estudiants com havien fet fins ara. En aquest edifici que es va cremar, situat al carrer Barcelona just al davant de la Clínica Girona, s'hi ubicaven les tres banques diferents de l'escola. Tenien diferents entrades, però es connectaven per dins. L'única que no es mourà serà la de l’ETG Racing que va ser l'única que no es va cremar en l'incendi. De fet, el cap de pocs dies, els seus alumnes ja hi tornaven a fer classes presencials.

Si que canviaran d'espai les altres dues branques. Per una banda, els alumnes de l’ETG Business, estaran ubicats al carrer Migdia, prop dels Químics. En concret, on hi havia, fa uns anys, la botiga de joguines Drim i on al costat hi ha un supermercat Consum. En tot cas, Moncanut apunta que el subministrament de material s'ha enderrerit i l'espai no estarà enllestit fins a final d'abril. Serà a partir de llavors que els alumnes de l'ETG Business faran classes presencials en aquest espai.

Per altra banda, la nova ubicació de l'ETG Automoció, encara «no està decidida al 100%», però molt probablement acabarà sent a la mateixa illa de naus que es va cremar. Serà a un aparcament al carrer del Riu Freser, d'uns 1.500 metres quadrats, pròxim també a les oficines de l'escola, que fa unes setmanes que ja funcionen allà.Tot i així, encara hi ha sobre la taula la possibilitat de traslladar aquesta branca a Sarrià de Ter, on l'Ajuntament els ha ofert un espai.

Avui dia, ja es fan algunes classes en aquest aparcament, tot i que l'espai no està encara del tot condicionat i, provisionalment, s'han posat cadires de braç, en unes condicions que «no són les ideals». Moncanut apunta que els alumnes de planxisteria els que s'han vist més afectats perquè «són els que fan més pràctiques».

«La intenció és tornar»

La idea és començar les classes presencials en aquests espais a finals d'abril. En tot cas, són espais provisionals , ja que la idea és tornar al lloc que es va cremar quan s'hagi rehabilitat. Jordi Moncanut també vol agrair el suport del Consell Comarcal del Gironès, «que des del primer dia ens ha cedit espais per fer classes», així com a l'Ajuntament de Girona, a l'Ajuntament de Sarrià per oferir-los «una proposta que encara no està descartada», al Departament d'Educació i al Servei d'Ocupació de Catalunya, que «també ens han ajudat».

«Volíem reubicar els alumnes a un lloc proper, ja que la gent ens té de referència en aquest lloc on portem 30 anys» Jordi Moncanut - Director de l'ETG

Moncanut tenia clar que «volíem reubicar els alumnes a un lloc proper». Ara, si s'acaba confirmant l'aparcament del carrer del Riu Freser com a nou espai de l'ETG Automoció, es concentraran en una zona «on portem 30 anys i on la gent ens té en aquest lloc com a referència». Tanmateix, «la intenció és tornar en els edificis on estàvem», explica Moncanut, que afegeix que no ho podran fer fins d'aquí a «potser un any», tot i que no s'aventura a assenyalar cap data exacta.