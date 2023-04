Tècnics de l'Agència de Salut Pública de Catalunya a Girona continuen investigant la toxiinfecció alimentària ocorreguda en un restaurant del carrer Joaquim Vayreda de Girona. Com a novetat, han recollit mostres d’aliments i, un cop completat el procés d’anàlisi, s’hi ha detectat positiu de salmonel·la en el salmó. Per tant, aquest aliment hauria originat el brot que ha acabat afectant 48 persones. Els tècnics de Vigilància Epidemiològica han enquestat les persones afectades i han analitzat mostres de femta, per tal de determinar l’origen de la toxiinfecció alimentària. Dels 26 resultats analitzats dels afectats, tots han donat positiu en salmonel·la.

Els afectats van iniciar els primers símptomes entre el 17 i el 24 de març, i tots coincidien en haver fet algun àpat al restaurant entre el 15 i el 22 de març. Tots ells presentaven febre alta (39ºC), vòmits, diarrea i dolor abdominal en major o menor grau i van ser atesos en diferents centres de salut. Dos persones van haver d'ingressar però actualment ja no en queda cap d'hospitzalitzada. Per la seva banda, els tècnics de Protecció de la Salut conjuntament amb tècnics de l’Ajuntament han realitzat diverses inspeccions a l'establiment per revisar les condicions higièniques i de manipulació. Com a conseqüència, l’Ajuntament ha ordenat la suspensió de l’exercici de l’activitat d’elaboració i servei de menjars preparats a les instal·lacions com a mesura cautelar. Es mantindrà fins a diposar de més informació per a avaluar que les condicions de l’establiment no suposin un risc per a la salut pública Investiguen una segona intoxicació en un restaurant de Girona amb 48 afectats