Girona preveu recaptar uns 38,7 milions de l’IBI i uns 12 milions amb les escombraries

L’Ajuntament espera ingressar uns 38.765.000 euros de l’Impost de béns Immobles (IBI). Es tracta d’una xifra molt similar a la de l’any passat, ja que amb el pressupost prorrogat no s’han tocat els impostos ni cap amunt ni cap avall. Són uns 350.000 euros més, probablement perquè ha crescut el nombre d’empadronats. En canvi, la previsió de l’any 2021 va ser de 35.105.473 euros. La xifra va augmentar l’any següent perquè es va apujar l’impost un 7,8%

Aquestes quantitats són sempre una previsió perquè s’ha de tenir en compte que hi ha un tant per cent d’impagaments cada any. Es tracta de veïns que inicialment no abonen l’import (o bé perquè se n’obliden de fer-ho o bé perquè no poden pagar). Un altre tant per cent d’aquests, acaba abonant l’import després d’activar-se mesures de recàrrec o d’embargament.

El pagament es pot fer del 3 d’abril al 5 de juny en els rebuts no domiciliats. En els domiciliats, el cobrament es farà el 5 de maig. Tots aquells que fan el pagament fraccionat en tres períodes, seran el 5 d’abril, el 5 de juliol i 5 d’octubre. El període executiu (que implica pagar amb un recàrrec) s’iniciarà el 6 de juny.

El pagament de l’IBI es pot fer fins el 5 de juny, els domiciliat és el 5 de maig, i els fraccionats, l’abril, juliol i octubre

En total, l’Ajuntament ha enviat unes 126.000 cartes, entre avisos dels domiciliats i documents de cobrament pels no domiciliats, a persones no subscrites o obligats a la notificació electrònica. Aquest seguit d’avisos corresponen als tributs que ara es posen a cobrament i que no són exclusivament per l’IBI. De fet, també ha engegat ja el període de cobrament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), els cementiris i l’ocupació de via pública. Els tres amb el mateix calendari que l’IBI tant pels rebuts domiciliats com els que no ho són. Pel que fa a l’impost de vehicles de tracció mecànica, l’Ajuntament aspira a un màxim de 5.750.000 euros. Respecte al manteniment de cementiris la recaptació més elevada seria de 560.000 euros. Pel que fa a l’ocupació de la via pública, s’espera un ingrés de 729.675 euros.

A partir d’octubre

Els altres tributs pendents de pagar, pertocaran el 5 d’octubre els que estan domiciliats i entre el 15 de setembre i el 20 de novembre els que no ho estan. A partir del 21 de novembres començaran a aplicar recàrrecs. En aquest tram de calendari, hi ha la taxa de les escombraries domiciliàries i d’activitats, pel qual s’aspira a un ingrés total màxim de 12.070.000 euros. Les escombraries domiciliades, fins l’any passat es cobraven amb els rebuts del servei d’aigua potable, però amb la gestió municipal del subministrament, ara les escombraries es cobren un sol cop, anualment, i al darrer trimestre de l’any. Pel que fa a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) la previsió és recaptar 6.285.000 euros, entre es empreses que els pertoca perquè tenen una xifra neta de negocis igual o superior al milió d’euros.