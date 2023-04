La província de Girona té la cinquena taxa de violacions més elevada de tot l’Estat, amb un índex de 9,08 casos per cada 100.000 habitants. Durant tot el 2022, la policia va rebre fins a 71 denúncies per agressions sexuals amb penetració a les comarques gironines. Es tracta d’una xifra que supera en un 36,5% els casos del 2019 prepandèmic (52). També és un 34% superior als fets registrats (53) durant l’any anterior.

Més de la meitat dels casos de violacions es van denunciar a les grans ciutats (poblacions de més de 20.000 habitants). S’hi van registrar 42 fets i això suposa el 69% de tots els coneguts durant el 2022 a la província. Per ciutats, la de Lloret de Mar va ser la que va acumular més casos (11), seguida de Girona (8) i Figueres (7).

Les dades del Balanç de Criminalitat de tot l’any 2022, aplicant-hi aquesta taxa dels 100.000 habitants, mostren que totes les províncies catalanes van tenir una alta incidència en violacions. Això les va situar entre les cinc primeres d’Espanya.

La província de Tarragona és la que va enfilar-se al capdavant de tot Espanya, amb un total de 105 denúncies i una taxa de 10,85 casos per cada 100.000 habitants. En segona posició es va situar Lleida, amb 54 denúncies per agressions sexuals amb penetració i una taxa de 12,31 fets coneguts per aquest nombre de població.

El tercer lloc, en canvi ,va ser per les Illes Balears, amb 111 denúncies i un índex de 9,4 fets per cada 100.000 habitants.

El cas de la província de Barcelona és curiós. Es tracta de la quarta província on es va detectar més incidència si es té en compte l’índex de població amb 9,14 casos per cada 100.000 habitants. Alhora, però, va ser el lloc de l’Estat amb més denúncies de violacions (525).

En canvi, la Comunitat de Madrid, que és la segona zona d’Espanya amb més denúncies registrades (232), va tancar el 2022 com la divuitena província amb una incidència de 5,7 fets per aquest nombre de població.

En canvi, Valladolid, Zamora i Palència ocupen la part baixa de la llista de les províncies espanyoles pel que fa a la incidència per cada 100.000 habitants. A Valladolid es van denunciar cinc casos i se situa amb la taxa més baixa de tot Espanya, amb 0,9 per cada 100.000 habitants. En canvi, a Zamora i Palència es van denunciar dos casos en cadascuna. Aquí la taxa va ser d’1,1 i 1,2 fets respectivament per cada 100.000 habitants.

D’altra banda, els delictes sexuals tampoc van parar de créixer l’any passat. A Girona es va tornar a viure un augment significatiu de les denúncies, que van augmentar un 23,8% en un any (364). Aquest tipus de delictes fa anys que no deixa de pujar, sobretot arran de casos mediàtics i també de la pèrdua de por de denunciar.

La província on es van registrar més denúncies de delictes sexuals el 2022 és la de Barcelona, amb 2.511 fets. La Comunitat de Madrid la segueix de ben a prop i es va situar en la segona posició, amb 2,467 casos coneguts per la policia entre gener i desembre.

Per posar fi a aquest conjunt de delictes s’està apostant canvis legislatius, com la «llei del només sí és sí». Es tracta d’una norma que està essent revisada i que podria modificar-se arran de diverses rebaixes de condemnes i absolucions avançades en acusats d’haver perpetrat algun tipus de delicte sexual.

Per part dels Mossos també s’ha canviat la forma d’abordar aquests delictes, amb noves unitats així com també amb noves maneres d’investigar, que apunten, entre altres, a atestats més detallats.