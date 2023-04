La investigació ha identificat l'home a qui van abandonar ferit de mort aquest diumenge al matí a urgències de l'hospital Trueta de Girona. Segons fonts properes al cas, la víctima és d'origen albanès i tindria més de 30 anys. La principal hipòtesi dels investigadors és que el crim estaria motivat per alguna disputada relacionada amb el tràfic de drogues. Fins al moment, no ha transcendit que hi hagi detinguts amb relació al cas, tot i que sí que s’ha identificat i pres declaració a la persona que va portar la víctima fins al Trueta.

Segons van informar els Mossos d'Esquadra, cap a un quart de nou del matí van rebre l’avís dels serveis mèdics del centre hospitalari de la ciutat informant de la mort d’un pacient. Cap a les set del matí, una persona que conduïa un cotxe va deixar la víctima, ja en aturada cardiorespiratòria, a l’entrada d’urgències. Els professionals sanitaris li van fer tasques de reanimació sense èxit. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la regió policial de Girona va obrir una investigació. Fins al Trueta s'hi va desplaçar la comitiva judicial per fer l'aixecament de cadàver i traslladar el cos a l'Institut de Medicina Legal de Girona per fer-li l'autòpsia. Els investigadors es van centrar en comprovar, a través de les càmeres de videovigilància, la matrícula del vehicle que havia portat l'home fins al centre hospitalari. Segons fonts properes al cas, així han aconseguit identificar la víctima, un home d'origen albanès. Mor un home a Girona després de ser abandonat a les portes del Trueta amb una punyalada a la panxa Fins al moment, no ha transcendit que hi hagi detinguts en relació al cas. La investigació, tutelada pel jutjat d'instrucció 4 de Girona, està sota secret de sumari.