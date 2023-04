Del 4 al 7 de maig, torna a Girona el Ludivers, el festival del joc i les cultures de la imaginació que durà a la ciutat desenes de propostes per al públic familiar relacionades amb el món lúdic i la creativitat. El gruix de les activitats d’aquesta novena edició es concentrarà dissabte i diumenge, d’11 h a 14 h i de 16 h a 19 h, als jardins de la Devesa i a la plaça de les Botxes, on hi haurà els sis planetes habituals de l’esdeveniment.

Per un costat, els infants es retrobaran amb el planeta Imaginari, integrat per l’espai de lectura familiar a càrrec dels escriptors o escriptores dels contes i amb la participació de la Xarxa de Biblioteques de Girona, que hi serà present amb un jardí pop-up entorn de la música. Per altre costat, es podrà veure el planeta Gastrolúdic, amb propostes culinàries que comptaran amb la participació de Llagurt i Rocambolesc i amb tallers gastrolúdics.

Articiència

També hi haurà el planeta Articiència, amb tallers artístics i científics per a totes les edats; el planeta Click&Dit, dedicat a les noves tecnologies i als videojocs, i el planeta Juganer, amb un munt de jocs de taula moderns i tradicionals que s’han redistribuït per donar més amplitud a la zona de jocs. En aquest espai, aquest any es comptarà amb la participació d’una trentena d’editorials que donaran a conèixer el funcionament de cada proposta juganera perquè tothom hi pugui jugar, a més de ser una zona amb prototips i tornejos.

Miniplaneta

Per últim, es podrà visitar el Miniplaneta, dedicat als més menuts i a les més menudes i que consta de diversos espais i materials perquè puguin interactuar de manera lliure i espontània. Aquest any estarà ubicat dins els jardins de la Rosaleda, per buscar un entorn més amable i protegit per als nens i nenes més petits.

De forma paral·lela, el festival programa el cicle de xerrades i conferències al voltant del joc i l’educació “Ludivers and talks”, que enguany es portarà a terme a l’Espai Cívic La Rosaleda i que oferirà sessions sobre robòtica i formació en ABJ.

Activitats paral·leles

Per anar entrenant la imaginació, del 2 al 5 de maig es faran les activitats paral·leles, un conjunt de propostes prèvies al festival ubicades en els diferents centres cívics de la ciutat gràcies a la participació i col·laboració de la Xarxa de Centres Cívics de Girona. El divendres 5 de maig es farà el tret de sortida al Ludivers amb l’espectacle familiar Vols jugar?, a càrrec del grup d’animació infantil La Dona del Sac.

El festival Ludivers està organitzat per l’Ajuntament de Girona, a través del Centre Cívic Barri Vell – Mercadal, i l’entitat Ludus Mundi i hi participen nombroses entitats, associacions i agents privats.

L’accés a les activitats és lliure i gratuït. Per participar en alguns dels tallers o activitats caldrà fer reserva prèvia. Podeu consultar tota la informació del festival i fer les inscripcions al web del festival.