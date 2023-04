Girona és una de les ciutats de l’Estat on ha caigut més la satisfacció per la neteja des que l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) analitza el confort ciutadà dels veïns en relació a aquesta temàtica (l’estat dels carrers, jardins, parcs o places, entre d’altres). L’OCU fa enquestes periòdiques a 69 de les principals poblacions espanyoles i la capital gironina és la novena on des de fa 28 anys ha baixat més la satisfacció veïnal, juntament amb Lleida i Tenerife. Han perdut deu punts en quasi tres dècades.

La població que surt pitjor parada en l’estudi evolutiu és Vitòria (-23), seguida de Palma (-21) i Barcelona (-16). Girona és novena (-10). En canvi, Bilbao (+31 ), Lugo (+24), Vigo (+17) i Badajoz (+17), són les tres ciutats on els veïns millor percepció de neteja tenen dels seus carrers i places.

Aprovat just

Pel que fa a la darrera enquesta feta per l’OCU, Barcelona és la sisena ciutat més bruta de l’Estat segons una enquesta que l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha dut a terme a 6.853 ciutadans i ciutadanes dels prop de setanta municipis estudiants. Segons l’OCU, les ciutats més brutes de l’Estat són Palma, Alacant i Sevilla, i les més netes, Oviedo, Bilbao, Vigo, Pamplona i Albacete. Per la seva banda, Girona treu un aprovat just i Sabadell és l’única ciutat catalana que treu bona nota, amb un 64 sobre 100. Els excrements de gossos, la brutícia al voltant dels contenidors i els grafitis són els principals motius de queixa dels ciutadans enquestats a les ciutats.

Pel que fa a Girona, també s’inclou entre les ciutats en les quals l’índex de satisfacció per la neteja de la via pública ha baixat, però no tan considerablement com a Barcelona. La ciutadania gironina ha puntuat amb un global de 53 punts la neteja de la ciutat, dos punts menys dels obtinguts l’any 2019. Això li dona a Girona un aprovat just en matèria de neteja, però amb una situació considerablement millor que altres ciutats espanyoles. No hi consten dades dels euros destinats per càpita per aquest servei.

L’Ajuntament de Girona està desplegant un nou contracte de neteja per millorar el servei i les freqüències

Nou contracte

De fet, l’Ajuntament de Girona està desplegant des de fa uns mesos un nou contracte de neteja després de molts anys amb el mateix. L’objectiu és poder netejar tots els carrers de la ciutat amb aigua (quan l’episodi de neteja ho permeti) i incrementar la freqüència de neteja de la via pública per part dels treballadors que van a peu. Cada sector de la ciutat té un calendari amb periodicitats concretes. També s’han de renovar tots els contenidors que passaran a ser intel·ligents (com els que hi ha en una part de l’Eixample i el Mercadal). En llocs concrets es farà la recollida porta a porta.