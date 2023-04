Troben mort un home d'uns 70 anys en avançat estat de descomposició en un pis de Girona

Un home d'uns 70 anys va aparèixer mort i en avançat estat de descomposició ahir al migdia en un pis de Girona. L'home vivia, de lloguer, en un habitatge del carrer Santa Eugènia, a prop de la Punxa.

La propietària del pis és qui hauria donat l'alerta. Aquesta s'havia desplaçat fins al domicili perquè feia mesos que no sabia res del seu llogater. Va trucar al pis però com que no va rebre cap resposta, va avisar a la Policia Municipal de Girona. En paral·lel, alguns residents del mateix bloc de pisos, sentien molt mala olor des de feia diversos mesos però desconeixien d'on provenia.

Els agents, veient que no es podia accedir a l'immoble van activar els Bombers. Cap a la una del migdia van procedir a l'obertura de l'habitatge. Al lloc també s'hi va desplaçar el SEM.

Un cop a dins del domicili, els efectius d'emergències s'hi van trobar el cos sense vida de l'home en avançat estat de descomposició.

Els Mossos d'Esquadra per la seva banda també es van desplaçar fins a l'habitatge i van obrir diligències informatives pel cas.

El cadàver no presentava indicis criminalitat, segons van confirmar des del cos policial.

Per tant, caldrà veure els resultats de l'autòpsia que se li practicarà a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona per aclarir la causa de la mort.