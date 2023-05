La Girocleta frega els 4.000 usuaris després de catorze anys

El número d’usuaris del servei de Girocleta no deixa de créixer i ja està a punt d’arribar als 4.000. A principis de maig, es va registrar la xifra més alta des que es va instaurar el servei el 2009, arribant als 3.988 abonats. Amb l’arribada de la pandèmia, el número d’usuaris va baixar i el gener de 2022 es va situar en 3.242. Tanmateix, a principis de setembre de l’any passat ja s’havia recuperat completament i, fins i tot, es va superar la de 2019, situant-se amb 3.820 usuaris el mes de desembre passat. D’aquesta manera, si tot continua com fins ara, la Girocleta arribarà ben aviat als 4.000 abonats.

Puja la xifra d’usuaris i, en conseqüència, també creix els trajectes diaris que es realitzen. El 2022 se’n van fer un total de 509.523, amb un 15,4% més d’ús respecte a l’any anterior. D’aquesta manera, la mitjana diària de trajectes al llarg de l’any passat va ser de 1.396, tot i que en alguns dies es van arribar a superar els 2.400 viatges.

En els últims dos anys -2021 i 2022- els dies en els quals els abonats de la Girocleta van fer més trajectes van coincidir per Fires. Els dies amb més viatges l’any passat van ser tres dijous correlatius. El 3 de novembre es va arribar als 2.519 trajectes, coincidint, per exemple, amb el concert de The Tyets a La Copa. Per altra banda, els altres dos dies amb més viatges van ser el 27 i el 20 d’octubre, amb 2.472 i 2.471 viatges, respectivament. En aquests dos dies encara no s’havia donat el tret de sortida a les Festes de Sant Narcís.

En tot cas, el top3 de dies amb més trajectes de 2022 superen, de llarg, els de 2021. Fa dos anys, el dia amb més viatges va ser el 28 d’octubre, un dijous, coincidint amb el dia del pregó de Fires i el concert d’Oques Grasses a La Copa. El dia anterior, el 27 d’octubre, es va arribar als 2.086 viatges, mentre que el 19 del mateix mes en van ser 2.085.

Tendència a l’alça

La Girocleta es va estrenar el 25 de setembre de 2009 amb nou estacions -ara en són 26-. Des de llavors, la xifra d’usuaris no ha aturat de créixer. Posant xifres sobre la taula, el 2015 hi havia 1.800 usuaris, l’any següent el número va créixer un 25% i el 2017 ho va fer un 24% respecte a l’any anterior, arribant als 2.800 usuaris a finals d’any. El 2018, la xifra encara va créixer un 15,6% més i l’agost de 2019 es va arribar als 3.500.

A partir d’aquí, i fins a principis de 2022 s’ha de fer un parèntesi a causa de la pandèmia. I és que amb l’arribada de la Covid-19 es va frenar el número i, fins i tot, va recular als 3.242 usuaris a principis de gener de 2022. Tanmateix, les xifres es van recuperar en qüestió de pocs mesos i ara s’està a punt d’arribar als 4.000 abonats.

Arran d’aquest creixement, l’Ajuntament de Girona va decidir adquirir més bicicletes. El contracte diu que l’empresa guanyadora del concurs de licitació, Bicicletes Amat, té fins al 31 d’octubre de 2024 per entregar un total de 252 bicicletes noves. Una entrega que també es pot fer de forma escalonada.

Les noves estacions, a l'agost

Actualment, a la ciutat hi ha 26 estacions de Girocleta. Tanmateix, la xifra hauria d’augmentar a trenta-cinc un cop finalitzat el 2024, ja que el 2021 l’Ajuntament va anunciar la creació de dotze estacions, tres cada any entre el 2021 i el 2024. Totes elles finançades amb els Fons Europeus Next Generation. De moment, però, només s’han construït les de 2021.

Les previstes per l’any passat s’han retardat més que en altres ocasions, confirma l’Ajuntament. El motiu és que, per primera vegada, l’obra civil i instal·lació d’aquestes estacions s’externalitza per primera vegada i s’ha de fer complint amb els requisits contractuals dels Fons Next Generation. El consistori estima que les tres estacions estaran operatives l’agost, mentre que la licitació dels treballs s’hauria de fer aquest mes de maig. Les tres noves estacions s’ubicaran al Mercat del Lleó, a prop del pavelló de Santa Eugènia de Ter i a la zona de l’encreuament dels carrers Caldes Montbui i Lluís Pericot.

La ubicació de les sis estacions restants, les de 2023 i 2024, encara es desconeix. Per això, l’Ajuntament va fer una enquesta entre els usuaris perquè senyalitzessin en un mapa on els agradaria que se situessin les noves estacions. La majoria d’abonats preferia a zones allunyades del centre.