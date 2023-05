Matinada molt moguda pels Bombers a Salt i Girona.

Han hagut d'actuar en 17 avisos, alguns d'ells simultanis, per incendis urbans, especialment de contenidors. Arran de les flames, també ha cremat un cotxe ubicat a l'altura del número 10 del carrer Pep Ventura.

Les zones afectades són el centre de Salt i el barri de Santa Eugènia, a l'àrea més pròxima a la població veïna i que fa frontera entre municipis.

Des dels Bombers encara no tenen el global de contenidors afectats però s'apunta a més d'una quinzena.

El primer dels avisos que han rebut és de quan faltaven 3 minuts per la una de la matinada i a partir d'aquí, els han sortit 17 serveis en total.

A la mateixa hora per exemple que començava l'onada d'incendis al passeig Països Catalans, en rebien un altre, al número 20 d'Anselm Clavé.

O al cap de cinc minuts, s'hi han hagut de dirigir al mateix temps per un incendi de vehicle al carrer Pep Ventura, on han actuat amb dues dotacions. I en tenien dos més al carrer Major per contenidors, als números 320 i 9.

D'altres punts on hi ha hagut incendis són el carrer de la Moreneta, al carrer Dr. Castany cantonada amb el de Pau Masó, a l'Àngel Guimerà 36 entre altres.

Cal destacar que quan faltaven 2 minuts per l'una també han actuat al carrer Major per un incendi que no sols afectava un contenidor sinó que les flames han acabat cremat una porta d'un edifici abandonat.

A la plaça del Barco del barri de Sant Eugènia de Girona, quan faltaven 3 minuts per la una també s'hi ha declarat un altre incendi de contenidors. Al cap de dos minuts, s'han hagut de mobilitzar per un altre a la Travessia de Santa Eugènia.

A l'una i 25 minuts també n'hi ha hagut tres més de simultanis, altre cop a Salt, que han afectat de nou Països Catalans, Anselm Clavé i el carrer Major.

L'última actuació de Bombers és de cap a dos quarts de dues (1:27 hores) i en aquest cas han cremat dos contenidors, asseguren al carrer de Ramon i Cajal.

Sortosament, els contenidors de Salt són metàl·lics i l'afectació és menor que si es tracta dels plàstics.

Investigació conjunta

D'altra banda, les Policies Locals de Girona i Salt tenen una investigació conjunta oberta i sospiten que els autors dels incendis són els mateixos que han actuat darrerament a Girona.

Se sospita que estan al darrere als focs d'aquesta nit i els que va haver-hi el dia 24 d'abril a la ciutat de Girona i que van causar danys també en façanes d'edificis sobretot del barri de la Devesa-Güell. I també serien els que han causat d'altres focs recentment a la ciutat.

La policia té els autors estan identificats i ara faltarà localitzar-los per procedir a la seva detenció.