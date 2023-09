Les estacions de Girocleta més allunyades del centre són les menys utilitzades

Els abonats de la Girocleta exposaven en una enquesta elaborada per l’Ajuntament de Girona que volien noves estacions en els barris més allunyats. Entre les opcions es destacava Montilivi, la zona de la rotonda de Salt, l’entrada sud de la ciutat o a la zona del parc de Domeny. Tanmateix, segons dades de l’Ajuntament, les estacions més allunyades del centre són les que els abonats utilitzen menys quan comencen un viatge del servei. En canvi, les més usades són les del centre de la ciutat.

De fet, coincideixen les estacions amb menys lloguers amb aquelles estrenades de manera més recent. La que menys s’ha fet servir durant el primer semestre d’aquest any ha estat la situada a la carretera de Taialà, on s’han fet 2.394 lloguers, un 0,88% del total que s’han realitzat entre gener i juny de 2023 -el total és de 270.480. Aquesta estació es va inaugurar el desembre de 2021.

A principis de 2022 també es van estrenar les estacions del carrer Antoni Gaudí -darrere el Corte Inglés- i al carrer Migida a la cruïlla amb el carrer Riu Terri. Aquestes dues també han tingut una xifra baixa comparada amb el total de lloguers. A la de l’Antoni Gaudí se n’han fet 3.604 durant els primers sis mesos de l’any -un 1,33% del total- i a la del carrer Migdia 4.528 -un 1,67% del total.

L’estació al costat de la Biblioteca Antònia Adroher, tot i ser una de les primeres a estrenar-se el 2009, també és una de les menys utilitzades i la xifra de lloguers ha baixat en els últims anys. El 2022 en va registrar 10.438, una xifra menor a 2021 (13.574) i 2020 (11.973), dos anys marcats per la pandèmia. Sembla que aquest any, però, superarà els números de l’any passat, ja que entre gener i juny ha registrat un total de 6.153 lloguers, un 2,27% del total.

21.053 a plaça Catalunya

En canvi, l’estació ubicada a plaça Catalunya és la que més s’ha emprat durant el primer semestre de l’any. Concretament, s’han fet 21.053 lloguers, que representen un 7,78% del total. De fet, l’estació de plaça Catalunya, una de les primeres a inaugurar-se el 2009, ha estat una de les més emprades històricament. En el global de l’any passat, també va ser la que va tenir més lloguers, amb un total de 40.802.

Completen el podi d’estacions més usades durant el primer semestre de 2023 la de Ramon Folch (18.395) i la situada a la plaça Espanya, al costat de l’estació (17.920). Les dues també van ser de les primeres a inaugurar-se l’any 2009 i històricament també són de les que tenen més lloguers.

Ara mateix, a Girona hi ha vint-i-sis estacions de Girocleta. Una xifra que ben aviat s’ampliarà amb la inauguració de tres estacions aquest mes. Es tracta de Mercat del Lleó, la de l’encreuament dels carrers Caldes Montbui i Lluís Pericot i la del pavelló de Santa Eugènia. Després d’aquestes, se n’han previst sis més, ja que l’Ajuntament va anunciar la creació de dotze estacions, tres cada any entre el 2021 i el 2024. Les que s’inauguraran ara són les de 2022, que van amb retard, mentre que les previstes per aquest any encara no tenen ubicació, tot i que el consistori afirma que s’anunciarà aviat.