Els comerciants de la Salle denuncien pèrdues d’entre el 30 i 50% a causa del tall

Els comerciants que tenen un negoci al sector de l’Eixample nord de Girona asseguren que han tingut pèrdues econòmiques d’entre el 30 i el 50% a causa del tall al carrer Sant Joan Baptista la Salle, encara vigent. Tot això, perquè la majoria de negocis d’aquesta zona «no són ni de roba ni bars», en els quals «tothom es pot passejar». En aquest sentit, expliquen que alguns clients es perden quan entren al carrer de la Salle, es troben el tall i han de voltar pel carrer Juli Garreta. Altres també es troben amb el col·lapse de trànsit a primera hora del matí. Així, expliquen que estan «disgustats» i fan una valoració «negativa» del tall.

De fet, dimarts a la nit una vintena de comerciants d’aquest sector de la ciutat es van reunir amb la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, i el regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font, per fer una valoració del tall. En tot cas, «vam demanar fer la reunió amb alcaldia», detallen els comerciants, però l’alcalde, Lluc Salellas, no va assistir a aquesta trobada. A més, lamenten que la reunió es va convocar «d’avui per a demà».

Reconeixement municipal

En la trobada Andreu i Font van fer una valoració del tall juntament amb els comerciants i també es va parlar de millorar la mobilitat a l’Eixample. L’objectiu de l’Ajuntament és avançar cap a un barri on el vianant guanyi espai públic per millorar la salut i la seguretat de la gent. Tot i així, i segons apunten els comerciants, els regidors «van reconèixer» que el tall del carrer de Sant Joan Baptista la Salle es va fer «a correcuita» i «sense informar bé».

A part, els regidors també van explicar que la prova pilot que es fa al carrer és per fer proves de mobilitat i un estudi d’emissions de CO₂. En aquest punt, els comerciants van ser crítics i creuen que «no estan fent res» quant a aquest estudi perquè asseguren que «mai hem vist ningú». Tampoc estan contents amb el fet que el tall del carrer es va fer perquè «hi anessin els nens», però «només han vingut dos dies els de l’escola Masmitjà».

Per això, els comerciants, que la setmana van entrar una seixantena de firmes a l’Ajuntament per rebutjar el tall, no entenen per què la prova pilot s’ha fet a aquest tram de carrer. «No és un carrer maco per passejar», diuen i, així, creuen que tindria més sentit al «carrer de la Salle a l’altura del Migdia». Fins i tot, expliquen «s’hauria pogut fer a l’escola Joan Bruguera», ja que «allà sí que han demanat tallar el carrer».

Per altra banda, lamenten el «col·lapse» de trànsit que hi ha en moments puntuals del dia. Sobretot, en les entrades i les sortides dels infants a les escoles. I és que ara, «només hi ha una entrada a l’Eixample», expliquen els comerciants. No ho poden fer pel carrer de la Salle i ho fan pel «nyap» del carrer de la Creu, que només té un carril i això «provoca cues».

Retirar el tall abans d’hora

El tall del carrer Sant Joan Baptista la Salle, en el tram entre Juli Garreta i Joan Maragall està previst que s’allargui fins al pròxim dilluns. Tot i així, sembla que l’Ajuntament també va comunicar als comerciants que estan estudiant reobrir el carrer als vehicles de motor aquest dissabte, dos dies abans del previst inicialment. Tanmateix, el consistori no els va confirmar del tot que es pogués portar a terme això.

El tall és una prova pilot que va posar en marxa l’Ajuntament de Girona el passat 21 de setembre en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat que es va celebrar la setmana passada. L’objectiu és millorar la qualitat ambiental del barri de l’Eixample, la seguretat del parc infantil i l’itinerari escolar als centres educatius de la zona. Una prova que, si dona bons resultats, farà que aquest tall al carrer de la Salle es produeixi de forma permanent a partir de 2024.