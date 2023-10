Restes arqueològiques obliguen a aturar part d’una promoció de pisos socials a Girona

La troballa de restes arqueològiques en una parcel·la del Pla de Baix de Domeny ha obligat l’Ajuntament a suspendre temporalment el termini màxim de cinc anys que havia imposat a l’Incasòl perquè construeixi habitatges de protecció oficial en règim de lloguer. Aquesta troballa obliga a estudiar a fons tot els que es pugui trobar al solar. Es tracta d’una finca propera a un solar on una promoció privada també ha patit entrebancs a l’hora d’aixecar-hi pisos perquè s’hi han trobat vestigis del passat. Per exemple, restes de fauna i ceràmica del neolític i sitges de l’edat de ferro i s’ha exhumat un individu jove. Tot plegat format part d’un gran assentament amb una antiguitat que frega els 250.000 anys.

La regidora de Contractació Pública, Maria Àngels Planas, va recordar durant el ple que el conveni amb Incasòl és de tres parcel·les municipals i que les excavacions que s’hauran de portar a terme, afecten només un dels solars. El maig d’aquest any, l’Ajuntament i l’Incasòl van acordar la cessió dels tres terrenys per construir-hi 88 pisos de protecció oficial de lloguer al Pla de Baix de Domeny. És una operació que s’havia estat gestant des de l’estiu del 2021.

El PSC va mostrar la seva «preocupació» per aquesta suspensió. El regidor Maxi Fuentes, va recordar que a la ciutat hi ha manca d’habitatge social i que aquest conveni en el seu moment es va titllar com de «gran esperança» i va reclamar saber alternatives a aquest projecte.

La regidora de Contractació Pública va recordar que no fer les prospeccions «seria delicte» i que la reacció dels socialistes era excessiva tenint en compte aquest fet. «No sé si es pensa que les restes arqueològiques les he posat jo», va etzibar Planas a Fuentes.

Mentrestant, la regidora deTransició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, va recordar als socialistes qu l’impuls per habilitar habitatges socials a Girona és «una prioritat del govern». Va recordar que estan treballant amb Incasòl per aquest projecte i algun altre, amb Cohabitat, que ja està en marxa la construcció dels pisos de Can Gibert del Pla i que estan dissenyant la construcció del que serien els primers habitatges cooperatius a la ciutat. També va explicar que han posat a «davant de tot» algunes propostes aturades en habitatges socials per «reactivar-les».

L’alcalde, Lluc Salellas, va mostrar-se molest per l’acusació del regidor socialista que havia assegurat desconèixer les alternatives al projecte d’Incasòl parcialment aturat. Va assenyalar que feia just una setmana havia quedat amb la portaveu socialista, Sílvia Paneque, i li havia explicat tot el que s’estava fent en aquest àmbit com també li acaba d’explicar Andreu. "Falta la veritat", va dir Salellas al regidor socialista. Paneque, per al·lusions, va dir que en aquella reunió van estendre la mà per ajudar en aquest àmbit.