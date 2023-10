Leticia Sabater no va decebre en la seva actuació al Blanes Urban Fest d'aquest passat dijous. Al concert, l'artista catalana va repassar alguns dels seus hits -Salchipapa o Toma Pepinazo-, com també d'altres cançons populars -Nochentera, YMCA o Yo quiero bailar-. L'afluència al seu show va ser massiva i l'escenari al passeig del Mar de Blanes va quedar petit.

No és pas la primera vegada que Leticia Sabater protagonitza un esdeveniment massiu a les comarques gironines. L'any 2014, la catalana va ser l'encarregada del pregó del Corremosques a la plaça del Correu Vell de la ciutat de Girona. Allà, s'hi van congregar centenars de persones i, com és habitual en Sabater, la seva performance no va deixar indiferent a ningú.

En aquella ocasió, la que havia sigut presentadora infantil de tota una generació, va aparèixer vestida com si fos una bombolla Freixenet amb un vestit ajustat, daurat i brillant. El seu pregó no va defraudar a la gentada allà present: "Es verdad que por barracas os ponéis un poco perracas y no dejáis de practicar mete-sacas?", va preguntar a les noies, per continuar, tot dirigint-se als nois: "Es verdad que los hombres se gastan un aparato que puedes flipar un buen rato?".

Finalment, i després d'animar a tot el públic a participar al Corremosques, es va posar una gorra de policia i va "multar" un dels organitzadors amb un petó.