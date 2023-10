Els hortolans de l’Onyar de Girona Est rebutgen marxar i defensen que netegen i cuiden la zona

«Molts som homes grans que la nostra il·lusió és poder cuidar els nostres petits horts, és el que ens fa seguir sentint-nos vius, la nostra distracció, la nostra vida. No ens la podem treure». És una de les expressions d’un dels hortolans de l’Onyar a Girona Est. Després que l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) alertés que aquestes instal·lacions a tocar del Parc Científic són il·legals i provoquen la «degradació de l’hàbitat» fluvial d’aquest espai i que l’Ajuntament els emplacés a un possible canvi a les hortes de Santa Eugènia, els afectats han decidit unir-se i constituir-se com a associació «per poder tenir veu i defensar-se davant les acusacions».

No volen abandonar el sector i expliquen que la proposta municipal de traslladar-se a les hortes de Santa Eugènia «no és la solució» i és «impossible» perquè està a cinc quilòmetres, molts dels hortolans són gent gran i perquè «haurien d’agafar dos autobusos, quan el transport públic per la nostra zona funciona tan malament».

Deixalles i zona inundable

Des de l’associació, concreten que els primers horts daten de l’any 2005 i que estan formats, actualment, per 26 parcel·les. Tenen rèpliques per pràcticament totes les acusacions. Per exemple, expliquen que se’ls acusa d’insalubritat, quant a parer seu, «per la manca de serveis de neteja a la zona som nosaltres els encarregats de tenir-los nets». Expliquen que retiren, fins i tot, xeringues i que hi ha hortolans de més de setanta anys que sovint carrega bosses d’escombraries per mantenir neta la zona.

Respecte a l’acusació de talar arbres, responen que amb el temporal Gloria va quedar malmesa tota la zona i, fins i tot, part del terreny i que la passera de Mas Ramada va quedar malmesa «pel manteniment i mala construcció» de l’estructura. Indiquen que tot i així, la zona de les hortes no es va arribar a inundar. Respecte d’aquest fet, admeten que «és una zona inundable»: «Això ho sabem tots igual, que les cases de l’Onyar i tota la part plana de Girona», etziben.

Pel que fa a l’activitat que desenvolupen, indiquen que tenen clar «que extreure aigua d’un riu està prohibit» i que per això tenen dipòsits d’aigua de pluja. Expliquen també que les seves «plantacions són de productes de secà» i que aprofiten la humitat del terreny.

«Se’ns acusa d’abocaments al riu», lamenten, però repliquen que són «amants de la natura». «Cuidem els nostres camps. Que altres persones vinguin aquí a llençar escombraries no és la nostra competència, a més som nosaltres els que el netegem, s’hauria de cuidar més la zona i mirar bé més enllà de les hortes dels veïns de Girona Est». En aquest sentit, apunten a la presència de desguassos de l’estació depuradora d’aigües residuals de Quart. «Sabem que és més fàcil acusar uns veïns que una altra institució, però no ens deixarem assenyalar», diuen.

Una solució a la inseguretat

Fins i tot exposen que la seva presència en aquesta zona ha servit per millorar la seguretat. «Des que estem aquí, fa més de 18 anys la zona insegura i insalubre s’ha convertit en una zona gaudida pels veïns de Girona Est», apunten. I expliquen que ara «és normal creuar-se amb famílies fent esport o passejant amb bicicleta». «Inspirem seguretat per a la joventut, sobretot dones que abans no gosaven creuar per arribar a la Creueta i que ara ho fan amb total seguretat perquè saben que estem per la zona», insisteixen.

Per tots aquests motius, reclamen a l’Ajuntament de Girona que tingui «la capacitat» d’escoltar-los i «intentar resoldre aquesta situació de la millor manera per tots nosaltres», conclouen. En una reunió a finals de juliol, el consistori va explicar als afectats que haurien de retirar els horts perquè estan ubicats a un espai natural, municipal i amb risc d’inundació per la seva proximitat. Es va oferir en aquests usuaris ubicar els horts a un altre espai, com ara a Santa Eugènia. Els usuaris, majoritàriament veïns de La Creueta o Vila-roja, van demanar que fos un indret més a prop d’on estan situades actualment.