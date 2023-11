Accident de trànsit d'un tràiler de matinada a l'autopista AP-7 a Sant Julià de Ramis i que aquest matí de dissabte encara s'han generat problemes de circulació.

S'han registrat retencions en sentit França fins cap a les dotze del migdia perquè encara hi havia carrils tallats - dos en sentit França i un en sentit Girona-. Les cues han arribat entre els tres i quatre quilòmetres en direcció nord, segons el Servei Català de Trànsit.

El sinistre viari s'ha produït cap a un quart de sis de la matinada i per causes que es desconeixen el camió s'ha encastat contra la mitjana quan anava en sentit Girona. Arran d'això ha patit una sortida de via que l'ha acabat al mig d'aquesta i provocant problemes a l'altra calçada, la que va en sentit nord.

ℹ Es mantenen 2 carrils tallats a Sant Julià de Ramis ➡ França i 1 carril tallat ➡ Barcelona, per tasques de reparació de danys d'un #accident amb un camió implicat d'aquest matí



🔴 Aturades puntuals ➡ França



ℹ El camioner ha resultat ferit menys greu, segons @semgencat pic.twitter.com/EjCj3klcBm — Trànsit (@transit) 4 de noviembre de 2023

Arran dels fets, els Bombers han desplaçat set dotacions, els Mossos de Trànsit diverses unitats i també el SEM. Els sanitaris han atès el xofer del tràiler, de 39 anys, que ha resultat ferit. Presentava diversos traumatismes i l'han evacuat amb una ambulància en estat de poca gravetat a l'hospital Josep Trueta de Girona. Cap altre vehicle ha resultat afectat pels fets i per tant no hi ha hagut més danys personals.

ATENCIÓ Accident AP-7 km 50 Costa Roja direcció França. 2 carrils tallats. Posted by Anti-Radars Garrotxa on Saturday, November 4, 2023

L'accident ha provocat danys a la mitjana de l'autopista i durant el dia d'avui s'espera que es reparin. D'altra banda, al llarg del matí s'ha retirat el camió, per això s'ha activat un grua per remolcar-lo.