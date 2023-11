L’Ajuntament de Girona ha posat en funcionament avui tres estacions noves de Girocleta. Aquestes estan ubicades al Mercat del Lleó, al l’encreuament entre el carrer Caldes Montbui i l'avinguda Lluís Pericot i al costat del pavelló de Santa Eugènia. Cada una d’elles compta amb 24 aparcaments, a excepció de la de Lluís Pericot que en té un més. A més, s’han incorporat 40 bicicletes noves.

"La Girocleta és un aliat imprescindible en el camí que volem fer cap a una mobilitat més sostenible. Anar augmentant progressivament les parades fins arribar als municipis de l'àrea urbana de Girona mentre, paral·lelament, es va construint una xarxa ciclista segura, són dos elements clau del model de ciutat de futur", afirma la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana de l’Ajuntament de Girona, Cristina Andreu Displas.

En tot cas, la incorporació d'aquestes noves estacions, finançades amb els Fons Europeus Next Generation, ha acumulat un retard de gairebé un any, ja que haurien d'haver començat a funcionar el 2022. El 2021 l'Ajuntament va anunciar la creació de dotze estacions noves de Gircocleta, tres cada any entre 2021 i 2024. De moment, se n'han fet sis. Les previstes per aquest any encara no tenen ubicació, tot i que el consistori va afirmar a l'estiu que s'anunciaran aviat.

Amb les tres parades noves, la xarxa de bicicletes públiques de Girona arriba ara als 29 punts d’estacionament, que estan repartits per diversos barris de la ciutat. Actualment, la Girocleta té 340 bicicletes disponibles amb la quarentena de les noves que s'han incorporat amb la posada en marxa de les tres estacions.

Cal destacar que el servei compta amb 4.105 persones usuàries, la xifra més alta registrada des de la seva posada en marxa el 2009. De mitjana, es realitzen 2.300 viatges en un dia laborable i les estacions més usades són les de la plaça de Catalunya, l’avinguda de Ramon Folch i les estacions de tren i d’autobusos.