L'Ajuntament de Girona cedirà uns terrenys per a construir un nou Centre d’Atenció Primària (CAP) a Domeny-Taialà. Després d’analitzar les diverses opcions viables, l’emplaçament escollit serà el situat al terreny triangular que configuren els carrers de Carles Riba, de Montserrat Roig i de Josep Vicenç Foix, opció que ja compta amb el vistiplau del Departament de Salut de la Generalitat, que ha emès un informe favorable. La construcció d’aquest nou equipament busca descongestionar l’actual CAP de la zona, situat a Germans Sàbat, que havia quedat petit a causa, sobretot, del creixement urbanístic de Domeny.

Tot i que s’han estudiat altres opcions, des del consistori es considera que la finalment escollida és l’opció òptima d’acord amb els informes emesos i per la centralitat que ofereix als diversos barris als quals dona servei. L’espai està qualificat de zona verda i s’haurà de fer un canvi de qualificació per tal de construir-hi el CAP i, alhora, crear una nova zona verda en el mateix barri en una altra ubicació per tal de conservar la superfície d’espai lliure.

Des del mandat passat, amb el treball iniciat conjuntament pels Serveis d’Urbanisme i la llavors regidora del sector, el consistori s’ha reunit amb representants veïnals de l’Esquerra del Ter en diverses ocasions per mirar d’escollir l’opció que més s’avingui a les necessitats veïnals, a més d’estar en permanent contacte amb el Departament de Salut. Ahir es va fer l’última de les trobades amb els veïns i veïnes per explicar-los la proposta final.