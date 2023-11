Els preparatius per a gala de la segona edició dels Premis Diari de Girona ja han entrat en la recta final perquè el dimarts vinent, 21 de novembre, a dos quarts de vuit del vespre a l’Auditori de Girona.

Els premiats d’aquest any (el Club Patinatge Artístic (CPA) Olot, el cineasta Albert Serra, l’empresa Wikiloc, l’entitat Oncolliga, el doctor en Història Josep Burch i la propietària del restaurant Can Roca, Montserrat Fontané), que es van donar conèixer la setmana passada, s’afegiran als set que van rebre el guardó l’any passat en la primera edició (Mariona Serra, Clàudia Cedó, Marc Gasol, Vicenç Pagès (a títol pòstum), la fundació Support, Hipra i Clínica Girona.

L’objectiu dels Premis Diari de Girona és el de reconèixer la tasca de persones, empreses i entitats que hagin excel·lit en diversos camps, des de la ciència o la cultura, fins als esports o l’empresa, passant per la solidaritat i la projecció més enllà de les nostres comarques. Els guardons, patrocinats per la Generalitat de Catalunya, Fundació ‘La Caixa’, Damm, Diputació de Girona, UdG, Telefónica, Semic i DCU, premien aquelles persones o entitats que treballen per a la societat i en el seu entorn més immediat, el de les comarques de Girona. Es tracta que el diari no sigui només un conductor d’allò que passa al territori, sinó que també es pugui agrair, valorar i posar en relleu els qui són protagonistes de les notícies al llarg de l’any.

Joaquim Nadal, conseller de Recerca i Universitats, és el president dels Premis i el jurat està format per l’alcalde de Girona, Lluc Salellas; el president de la Diputació, Miquel Noguer; la delegada del Govern de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral; el rector de la Universitat de Girona, Joaquim Salvi; l’escriptor Josep Maria Fonalleras i els representants de Diari de Girona Josep Callol (director), Maneu Fernández (gerent) i Anna López (directora comercial).

Reserva la teva entrada gratuïta per als Premis Diari de Girona a través d'aquest link.