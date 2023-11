Una botiga de bicicletes de Girona trasllada la seva seu a l’edifici protegit de Can Codina

La botiga especialitzada en crear experiències en el món del ciclisme The Service Course ha canviat la seva seu de Girona i ara està a l’emblemàtic edifici protegit de Can Codina, al carrer Nord, del barri del Mercadal. L’anterior localització de la botiga era en el mateix carrer. Can Codina forma part de que forma part de l’inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

És un edifici del segle XIX que originalment havia estat l’escola de Belles Arts i posteriorment una botiga de roba. L’estructura és amb murs de maó i pilars de formigó i metàl·lics. La façana conté una gran vidriera i té un ampli pati interior. Fa uns anys, l’empresa König hi va col·locar un cartell anunciant que hi volia obrir un establiment Moods, una nova línia de tapes i plats que també es va intentar obrir a l’antic cinema Odeon. La pandèmia però, va endur-se el projecte. L’empresa TheService Course està encapçalada, actualment, per l’exciclista australià Simon Gerrans. Entre els ciclistes que hi tenen accions hi ha el canadenc de l’equip Israel Michael Woods, recent guanyador d’una de les etapes més esperades del Tour de França d’aquest any amb final al mític Puy de Dôme. Woods va ser fa menys d’una setmana a Girona on va compartir ruta per la demarcació amb altres clients. Altres ciclistes professionals vinculats a l’empresa són Esteban Chaves, George Bennet, Edvald Boassan Hagen, Romain Bardet, Nicolas Roche o Katarzyna Niewiadoma. Tots amb victòries de renom els darrers anys. L’empresa, nascuda de la mà de l’exclicista Christian Meier i la seva parella Amber, propietaris de les exitoses cafeteries La Fabrica i Espresso Mafia, s’ha expandit per diversos llocs de l’Estat i del món. Per exemple a Niça, Abu Dhabi o a Ciutat de Mèxic. Girona i el ciclisme, una història d'èxit La Fabrica exporta el seu model de cafeteria i ciclisme arreu d'Europa