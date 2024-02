Girona començarà a aplicar esgraonadament els nous sistemes de recollida de residus per barris a partir del maig. Es començarà per la recollida porta a porta i el nou model estarà del tot implantat l'abril del 2025 amb l'extensió dels contenidors intel·ligents. Endarrerir el desplegament dels diferents sistemes, de fet, s'emmarca dins la rebaixa de 4,9 MEUR en el contracte de neteja que l'equip de govern va portar al ple de desembre. Sobretot, els canvis es van fer per adaptar-se a la sequera, però també per millorar els índexs de recollida mitjançant la conscienciació ciutadana. El 2022, el reciclatge a la ciutat va situar-se en un 51,94%. L'Ajuntament ja ha començat a parlar amb les associacions de veïns i farà campanyes informatives.

El nou calendari per a implantar el nou model arrencarà aquest maig, quan es començarà a aplicar el porta a porta en aquells barris i sectors on predominen les cases unifamiliars. A partir de l'octubre, serà el torn de la recollida comercial i les àrees temporals específiques al Barri Vell i a part del Mercadal. Al desembre, es posarà en marxa el sistema de contenidors intel·ligents als barris més poblats i es preveu que a l'abril del 2025 el nou model estigui desplegat del tot.

Amb targeta electrònica

Per una banda, en els sectors de la ciutat on hi ha més densitat de població s'aplicaran els contenidors intel·ligents. Es tracta d'un model que ja funciona en una zona del barri de l'Eixample i del Mercadal.

Les zones de la ciutat que incorporaran aquest sistema tindran dos tipus de contenidors de recollida: un de marró per a la fracció orgànica i un altre gris de multifracció per dipositar-hi, cada dia, la fracció que correspongui. Així doncs, un mateix contenidor serà utilitzat per introduir-hi els residus de diferents fraccions (cartó, envasos, vidre i rebuig). També hi haurà un petit cubell per recollir el tèxtil sanitari (compreses, bolquers, mascaretes...).

Els contenidors estaran tancats i només s'obriran amb una targeta electrònica o app mòbil que l'Ajuntament de Girona facilitarà en el seu moment a les persones i locals autoritzats. Gràcies a aquest sistema, es podrà controlar l'ús indegut i indiscriminat dels contenidors.

Aquest sistema s'aplicarà a Sant Narcís (excepte al centre històric), Can Gibert del Pla, Domeny-Taialà (sud), Carme-Vista Alegre, Font de la Pólvora, Pla de Palau - Sant Pau, Devesa-Güell, Pedret, Pont Major, Mas Ramada, Grup Sant Daniel, Sant Ponç, en una part de Montilivi – La Creueta, Vila-roja, una part de Fontajau, Santa Eugènia, Torres de Taialà, Eixample, Figuerola-Bonastruc i una part del Mercadal.

Cases unifamiliars

L'altre model que s'implementarà serà el porta a porta domiciliari que es farà on predominen els models de casa unifamiliar. Aquest sistema ja s'aplica a la Vall de Sant Daniel, a Campdorà i a la Pujada de la Torrassa.

Aquest sistema consisteix en dipositar els residus, segons el calendari, davant del domicili o de l'establiment dins d'un cubell, per tal que el servei municipal els reculli en uns dies i hores determinats per a cada fracció. El consistori repartirà als veïns i veïnes un imant amb el calendari de recollida; un tríptic informatiu; una targeta per a poder anar a la deixalleria i fer ús de les àrees d'emergència; així com els cubells necessaris per poder utilitzar el nou model de recollida, i una bossa de ràfia per a les restes vegetals, en cas de tenir jardí.

Els barris que comptaran amb el sistema porta a porta seran Sant Narcís (centre històric), Domeny -Taialà (nord), Torre Gironella, Pedreres, Montjuïc, una part de Montilivi – La Creueta, Palau-sacosta, Avellaneda, Mas Xirgu, una part de Fontajau, Germans Sàbat i Mas Castofa, a més de la Vall de Sant Daniel, Pujada de la Torrassa i Gavarres-Campdorà, on ja s'aplica.

Millorar el reciclatge

Està previst que amb aquests nous models de recollida selectiva de residus domiciliaris es millorin els índexs de reciclatge i es pugui donar compliment als objectius de preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus municipals establerts pels propers anys segons la directiva de la Unió Europea. Aquesta estableix que el 2025 s'assoleixi el 55% de reciclatge; el 2030, el 60%, i el 2035, el 65%.

La campanya de comunicació també pretén conscienciar la població i fomentar la minimització de residus. Segons les últimes dades disponibles (2022), la generació de residus del municipi és de 1,23 kg/hab/dia el 2022.

Segons informa l'Ajuntament, "cal tenir en compte que a mitjà termini aquests sistemes permetran aplicar una taxa justa". És a dir, que les persones usuàries del servei de recollida de residus pagaran en funció dels residus reals generats o les aportacions realitzades, i del servei que obtenen per a gestionar-los.