Una nova sentència dona la raó a l'Ajuntament de Girona en la decisió que va prendre el febrer de l'any 2020 de no concedir una nova prorroga a l'empresa Comsa Service Facility Management per continuar amb les obres a la central elèctrica del Molí. L'empresa havia presentat un recurs d'apel·lació a primera decisió dels jutjats de Girona. La nova sentència del TSJC recorda que els treballs havien de durar 15 mesos i que quan en portaven 25, només s'havia fet el 28% del projecte. L'empresa tenia l'encàrrec de convertir l'immoble en les oficines dels serveis econòmics municipals però la lentitud en l'execució va provocar la reacció del govern.

Era, de fet, la segona empresa i el segon projecte. Les primeres tasques havien de servir per fer-hi un centre cívic i un casal d’avis per la gent gran que es quedava sense un local al carrer Grober. Anaven a càrrec de l’empresa Actia Iniciativas SL, que va fer fallida quan portava un mes treballant-hi. Havia ofert 874.357,53 euros i el preu de sortida era de 1.245.701 euros. Amb l’aturada de les obres, la gent gran va incrementar la pressió per fer saber que l’edifici no els convencia i, finalment, l’associació va acabar tenint un espai a la plaça Jordi de Sant Jordi.

Els nous treballs es van adjudicar a l’empresa Comsa Service Facility Management per 1.025.801 euros. L’obra havia de durar uns quinze mesos i acabar-se el maig del 2019. Però la descoberta de restes medievals del segle XIV van obligar a replantejar els terminis però també a alentir-se els treballs. Al febrer de l’any 2020, l’Ajuntament va decidir resoldre el contracte a la constructora però es va iniciar un litigi per diverses vies. Ara, el TSJC ha tornar a donar la raó a l'Ajuntament.

Actualment, hi ha un tercer projecte. Les oficines dels serveis econòmics municipals s'ubicaran en un local cedit per la Generalitat al carrer Ultònia i no s'ha determinat què s'hi ubicarà, tot i que seran oficines. Una opció podria ser la seu de l'empresa d'aigües, que actualment està al carrer Ciutadans i que temporalment se situarà a la Farinera. La Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Aglomerats Girona SA i Construccions J.Pallàs SL ha reprès, recentment, les obres al Molí. Tenen un cost total de 1.473.1512 euros -finançats pels fons Next Generation.