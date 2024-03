«Siguem el millor restaurant del món o no, farem el mateix»

En plena cursa per intentar assaltar el lloc més alt de la llista del millor restaurant del món que ara ocupa el peruà Central (dirigit per Virgilio Martínez y Pía León), l’equip dels restaurants Disfrutar de Barcelona i Compatir de Cadaqués i de Barcelona manté la calma. Tenir tres estrelles Michelin o aconseguir el número1 amb el restaurant Disfrutar, que enguany compleix deu anys i que ocupa el segon lloc del rànquing, no els treu la son: «Mai hem treballat per reconeixements. Siguem o no el millor restaurant del món, farem el mateix cada dia». O sigui treballar. Ho ha explicat un dels tres xefs dels restaurants, Eduard Xatruch, durant un showcooking al Fòrum Gastronòmic. Els altres dos, Oriol Castro i Mateu Casañas, com no, eren a la feina.

Xatruch ha provocat admiració al llarg de la seva demostració davant d’estudiants i professionals, alguns dels quals van gravar amb mòbil parts de la conferència. Sobretot per un coulant nixtanalitzat d’ametlla. Ha lluït també gelatines airejades, pomes negres, una calçotada innovadora amb calçots liofilitzats o un snac cruixent en una caixa de vidre màgica. Tot plegat amb un reguitzell de tècniques amb xeringues, maquinàries, motllos i termòmetres per aconseguir emocions als clients que vagin més enllà de la cuina.

La seva conferència ha servit per tancar aquesta edició del Fòrum Gastronòmic que ha superat els 12.000 visitants.