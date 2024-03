Aquest és el recorregut que faran els Manaies de Girona

Els Manaies de Girona viuen aquest dimecres el seu dia més gran, el de l’entrega del penó (insígnia en forma de bandera) de la confraria al pendonista d’honor, que aquest any serà l’expresident Joan Alenyà Fugueras.

Els 119 integrants del Maniple de la confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona sortiran a les vuit del vespre des de la seu seu, l’església de Sant Lluc, al cor del Barri Vell. Encapçalats per la turma d’equites (cavalleria), els potentiors (manaies avançats a peu) i la banda de música, les tres optiades recorreran diversos carrers fins al seu destí.

Abans però, s’aturaran a la plaça del Vi on faran diferents figures, amb els armats creuant-se entre ells. Es tracta d’un dels tradicionals punts que aplega més espectadors. Hi hauran arribat a pas lent, picant les llancen a terra. Sortint de la plaça del Vi, acceleraran a desfilant a marxa ràpida passant per un lateral de la plaça Catalunya per enllaçar amb el carrer Joan Maragall.

S’aturaran a l’alçada de la Caixa. Al número 34 és on hi haurà el pendonista que rebrà una representació de la confraria. Allà s’hi aplegaran amics i familiars, polítics i una representació del Bisbat.

Alenyà sortirà al balcó a saludar tots els manaies i tots els presents i haurà de deixar l’estendard de l’entitat col·locat de manera visible des del carrer. Els Manaies pararan a Sant Lluc però abans pujaran i baixaran per les escales de la Catedral. El penó estarà custodiat al balcó fins que hores abans de la Processó del Divendres Sant, els Manaies repetiran el recorregut per endur-se el pendonista a la Processó de les bou del vespre.

El mapa del recorregut dels Manaies. / DdG

La informació

El dimecres 27 de març, de 20 a 21.30 h, es produiran afectacions al trànsit de vehicles amb motiu de la sortida dels Manaies de Girona per recollir el Penó.

El recorregut començarà al carrer de Ferran el Catòlic (església de sant Lluc), pujada de sant Feliu, carrer de les Ballesteries, carrer de la Cort Reial, plaça de l’Oli, carrer dels Ciutadans, plaça del Vi, pujada del Pont de Pedra, plaça de Catalunya (laterals nord i oest), carrer de Joan Maragall fins a arribar al número 34.

El recorregut de retorn començarà al carrer de Joan Maragall 34, plaça de Catalunya pels laterals sud i est, rambla de la Llibertat, carrer de l'Argenteria, carrer de les Ballesteries pujada de sant Feliu i finalitzarà a la plaça Catedral.