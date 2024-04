Girona tracta uns 800 arbres per lluitar contra l’eruga de la processionària

L’Ajuntament deGirona ha actuat en prop de 800 arbres com a mesura per lluitar contra l’eruga de la processionària. Aquest mètode consisteix en injectar un producte fitosanitari directament en el sistema vascular de la planta. D’aquesta manera s’evita la dispersió dels productes fitosanitaris al medi ambient. Aquest tractament es fa per controlar les erugues just quan comencen a devorar les fulles i evitar que arribin a l’estadi urticant. Segons l’Ajuntament, aquesta tècnica té una eficàcia del 100%. Per tant, allà on s’actua, desapareix el perill de la processionària en tots els casos.

Recentment, s’ha actuat sobre 800 arbres situats sobretot dins la trama urbana. Els tractaments d’endoteràpia s’han dut a terme sobretot en pins i cedres situats en parcs, jardins, zones verdes, places i carrers, escoles i espais públics de la ciutat.

Reduir productes químics

La voluntat de l’Ajuntament és reduir els tractaments d’altres fitosanitaris químics polvoritzats al medi, i s’ha decidit incrementar el nombre de tractaments d’endoteràpia a la ciutat ja que l’any passat es va intervenir en uns 700 exemplars. No obstant, fa uns anys s’havia arribat a tractar un miler d’arbres.

Una altra tècnica que s’aplica pel control d’aquesta plaga utilitzada és l’eliminació mecànica de les bosses de processionària, tallant i destruint-les durant la seva formació. Aquest mètode es fa per revisions visuals als arbres a través de l’empresa de jardineria que porta el manteniment dels diferents sectors de la ciutat o quan les bosses són detectades per la ciutadania. Els darrers anys han disminuït molt els avisos per bosses de processionària, degut precisament a l’esmentat tractament d’endoteràpia.

La processionària del pi està considera una plaga en l’àmbit forestal i es reconeix per les bosses que forma a les copes dels pins i cedres, i pels seus desplaçaments en grup i de forma lineal que recorden a una processó en el seu estadi d’eruga. La seva presència entre els mesos de febrer i abril té més repercussió, per la capacitat urticant de les erugues, tant per a les persones com per a les mascotes. De fet, cada any algun animal, sobretot gossos pateix les conseqüències d’aquesta capacitat amb problemes a la llengua, que poden arribar a ser greus.

El canvi climàtic avança l'aparició

Tot i que el calendari per les actuacions està planificat, aquest any, el temps ha provocat l’avançament de la presència dels primers exemplars de processionària als pins.

Així ho alertava, fa unes setmanes, l’Associació Nacional d’Empreses de Sanitat Ambiental (ANECPLA) que posava sobre la taula que el canvi climàtic, ha tornat a avançar aquest any la presència d’aquesta eruga.

L’associació assenyalava en un comunicat que aquest procés que abans es localitzava entre els mesos de març i juny, s’està avançant sistemàticament en els últims anys.

El director general d’aquesta associació, Jorge Galván, va afirmar ahir que «una vegada que hem comprovat que la plaga de processionària s’està avançant cada cop més a causa dels efectes del canvi climàtic, és imprescindible que siguem nosaltres els qui ens avancem als perills que això pot arribar a ocasionar».

