El nomenament del gerent de l’empresa d’aigua, encallat per dues al·legacions

L’empresa pública d’aigua que serveix a Girona Salt i Sarrià encara no ha pogut nomenar el gerent que havia guanyat el concurs perquè dos dels aspirants descartats han presentat al·legacions que encara s’han de resoldre. Cicle de l’Aigua del Ter (Catsa) va engegar un procés selectiu per cobrir la plaça vacant i després de diferents fases va quedar en primer lloc l’historiador, coach i exregidor de Figueres, Albert Testart. A la capital alt-empordanesa va ser el director gerent de Figueres de Serveis SA (Fisersa) entre el 2005 i el 2011, dedicada al servei integral d’aigua i de gestió de la mobilitat i posteriorment, fins a l’actualitat, és el gerent de Giascsa (Gestió Integral d’Aigües de Catalunya), una empresa pública que gestiona el servei d’abastament d’aigua per diversos ajuntaments catalans.

Les queixes

Entre les queixes dels documents d’esmenes hi hauria el qüestionament del sistema de puntuacions, la confecció del jurat i la modificació de les bases abans de concurs, tal com va informar Diari de Girona en el seu moment. En concret, inicialment, en les primeres bases de la convocatòria s’havia indicat que per optar a la plaça calia «estar en possessió de Titulació universitària de Grau o equivalents en Administració i Direcció d’Empreses i Ciències Econòmiques, Gestió Mercantil i Financera, Administració i Gestió Pública, altres graus en enginyeria o equivalents o altres graus en dret o equivalents, sempre que tinguin relació amb les funcions a realitzar». Posteriorment, es va fer una modificació de bases amb dos canvis, un dels quals notori, referent a la titulació universitària, per fer menys restrictiu el concurs. En concret, es va modificar per «estar en possessió de titulació universitària de grau o llicenciatura sempre que tinguin relació amb les funcions a realitzar».

El 15 de març es va notificar qui havia estat el vencedor. Es va obrir un període de cinc dies per presentar al·legacions i dues persones van fer-ho. Fonts municipals han assenyalat que respondran les al·legacions abans d’un mes.

La selecció va començar el desembre de l’any passat i s’hi van presentar 14 persones.

Van anar passant diferents fases fins a la fase final on van quedar cinc candidats. Testart es va imposar amb una nota molt superior a la resta d’aspirants.

El motiu

Aquesta plaça es convoca després que l’Ajuntament acomiadés la persona que anteriorment ocupava la gerència i la direcció tècnica de l’empresa en considerar que havia comès una infracció greu. Ara s’ha decidit dividir el càrrec que hauran d’ocupar dues persones diferents. La persona que faci de gerent cobrarà 78.000 euros bruts anuals i el director tècnic, 72.000 euros.

