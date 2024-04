Girona tancarà les escomeses independents que donen aigua a les piscines privades de més de 300 m2

L’Ajuntament de Girona tancarà a partir d’aquesta setmana les escomeses independents que subministren aigua potable a les piscines privades i al reg de jardins de més de 300 m2 davant l’escenari de sequera en el qual ens trobem. La mesura ja ha estat notificada, per part del consistori, als habitatges als quals s’aplicarà. Aquesta és una acció inclosa en el Pla d’emergència per sequera del municipi de Girona i en el Reglament del servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable, i que ha estat presa en el marc del Comitè Municipal d’Emergència per Sequera, del qual formen part tècnics i tècniques municipals de diferents àrees del consistori i que està presidit per l’alcalde. Fonts municipals han assenyalat a Diari de Girona que la mesura afecta 65 cases unifamiliars i espais amb piscines comunitàries.

Cal tenir en compte que en l’escenari d’emergència 1 per sequera que es troba la ciutat de Girona està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscina. Només es permet l’ompliment amb aigua de mar, sempre que la piscina no estigui connectada a les xarxes d’abastament i de sanejament, ja que aquest tipus d’aigua pot malmetre el funcionament de les depuradores. Tanmateix, aquestes restriccions no s’apliquen en les piscines esportives i d’ús terapèutic, que poden omplir-se totalment o parcialment segons una sèrie de criteris.

Pel que fa a les instal·lacions que no tenen escomeses separades (piscines o reg respecte de l'habitatge), fonts municipals recorden que està prohibit omplir les piscines.

D’altra banda, l’Ajuntament adverteix de la prohibició d’omplir les piscines a aquelles persones que sol·liciten construir-ne de noves. Per garantir el compliment d’aquesta restricció, l’Ajuntament fa un procés de seguiment i inspecció de l’obra i, a posteriori, es duen a terme controls aleatoris.

Paral·lelament, el consistori també notifica que les piscines de qualsevol tipus i fixes de nova construcció han de tenir obligatòriament una escomesa independent. Per al reg d’un jardí o hort no artificial de més de 300 m2 també s’ha de tenir. Aquesta escomesa, doncs, ha d’estar separada i ha de ser independent de l’escomesa de subministrament domèstic.

Aquest és un requisit previst en el reglament municipal que es va aprovar a finals del 2022 i que és d’obligatori compliment en les noves piscines que es construeixen.

En concret, la mesura té per objectiu garantir un ús responsable de l’aigua davant d’escenaris de sequera. D’aquesta manera, en situacions com l’actual, es poden tancar les escomeses, tal com es farà aquesta setmana, per garantir el compliment de les restriccions.

La mesura estarà vigent mentre durin les prohibicions d'ompliment i reompliment de piscines amb aigua potable de la xarxa d'abastament i distribució.