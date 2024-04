Iftar comunitari a Sant Narcís

El Centre Islàmic de Girona (Mesquita Assalam), van convocar aquest passat diumenge un Iftar per a tots els veïns del barri. El sopar que sol cloure la jornada de dejuni és un esdeveniment que durant el ramadà se sol celebrar en comunitat. Com va passar l’any passat, enguany l’entitat ha volgut convidar als veïns del barri de Sant Narcís per tal de compartir aquest moment tan assenyalat.

L’acte, en el que van assistir vora de 300 persones, va comptar amb els parlaments de la cònsol del Marroc a Girona, Aicha Ibn El Alami, la presidenta de l’associació de veïns de Sant Narcís, Carme Castel, del president de la comunitat Assalam, Kamal El Yachouri i, en nom de l’alcalde de l'Ajuntament de Girona, el regidor de Getió de recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font. Durant els parlaments es va fer entrega d’uns diplomes que busquen reconèixer el treball d’algunes entitats i persones per apropar la comunitat al barri i a la ciutat.

A l’acte hi va assistir diferents personalitats de la ciutat, entre les quals hi havia el nou delegat del govern espanyol a Girona, Pere Parramon, la regidora del PSC Sílvia Paneque i en nom de l’Ateneu Santnarcisenc, l’activista Mercè Garcia.

Cançons sufís

L’acte es va amenitzar amb cançons sufís i recitacions de textos en àrab. En acabar, Kamal El Yachouri es mostrava satisfet amb l’assistència d’enguany i el desenvolupament de la trobada. “Som gironins musulmans, i ens agrada compartir amb els nostres veïns la riquesa de les nostres tradicions.” Pel seu costat, Carme Castel, en nom de l’associació de veïns expressava la seva satisfacció: “Fer barri és això: compartir amb generositat totes les activitats amb les diferents comunitats de Sant Narcís. Fer-ho així ens enriqueix moltíssim.”

Mercè Garcia, reblava: “Ara, en comptes de mirar-nos de reüll, amb trobades com aquesta o les que organitzem des de les associacions del barri i en la que participa la comunitat musulmana, ens mirem directament als ulls.”