Vacances, jornades de treball maratonianes, urgències… Les mascotes requereixen en moltes ocasions més hores d'atencions de les quals els hi podem dedicar. Per aquest motiu, cada vegada és més comú recórrer a terceres persones que s'ocupin dels nostres companys, sigui per a un passeig o per a fer-se càrrec d'ells durant un període de temps.

Igual que els au pair —gent jove que es trasllada a un altre país per a viure d'acollida amb una família mentre ajuda en la cura dels nens o en les feines de casa—, el treball dels house sitters permet conèixer nous llocs i aprendre altres idiomes. Una experiència somiada per als amants dels animals. Això sí, no està remunerat. Es tracta d'un intercanvi, per la qual cosa hauràs de tenir capacitat econòmica per finançar les despeses derivades.

A més de la mateixa experiència de viure a l'estranger i d'estar envoltat de gossos, gats o un altre tipus de mascotes, entre els avantatges del house sitting es troba també la possibilitat de gaudir de la pròpia llar en el qual habiten els animals que es vagin a cuidar, a vegades cases amb jardí, piscina o fins i tot granges.

Pel que fa al temps de durada del house sitting, aquest pot estendre's des d'una setmana fins a diversos mesos. En el cas de la Raquel, la seva experiència es va prolongar 60 dies. Va trobar l'oferta en una de les múltiples pàgines i aplicacions disponibles per a aquesta finalitat: Trustedhousesitters. Feia sis anys que estava en la mateixa empresa però amb la pandèmia de la Covid-19 es va quedar a l'atur. Va ser llavors, finalitzada la crisi del coronavirus, quan va decidir viatjar a Melbourne, Austràlia. Al seu càrrec, dos gossos i un gat. "Pocs dies abans, va arribar a donar-me una mica de vertigen perquè et trasllades a un lloc que no coneixes i a una casa amb una sèrie de rutines o normes a les quals al principi igual no et dona temps a adaptar-te, però va ser una experiència increïble. En aquell moment jo no podia permetre'm tenir animals i aquesta em va semblar la forma perfecta de gaudir de la seva companyia", relata la jove madrilenya..

Abans de tancar el tracte, la Raquel va revisar altres opcions en el mateix país, però es va decantar per aquesta perquè es tractava d'un habitatge ampli, amb piscina i jardí, i molt ben situada, concretament a la ciutat de Torquay. A més de cuidar a les mascotes, també havia d'encarregar-se del manteniment de la piscina. "Vaig tenir sort amb els propietaris i amb els animals. Els gossos van arribar a convertir-se en companys d'aventures i feia rutes amb ells tots els matins", explica. "M'organitzava de tal manera que podia permetre'm passar unes hores a la platja o acudir a concerts o altres esdeveniments per a conèixer gent", afegeix.

Encara que la Raquel parla anglès correctament, aquesta experiència li va servir per a millorar-lo: "Al principi em va costar perquè l'anglès a Austràlia és diferent del que estem habituats a escoltar, però a poc a poc vas acostumant-te". Després de passar dos mesos com house sitter a Melbourne, va allargar la seva estada al país dues setmanes més per poder conèixer altres ciutats i llocs. "Després de tants dies a Torquay vaig aconseguir fer-me una bona planificació de les vacances amb recomanacions que m'havien fet els propietaris de la casa i altres australians que vaig anar coneixent, per la qual cosa les bones experiències estaven assegurades".

A més de buscar destí, a les pàgines web de house sitting també pots penjar el teu anunci per a trobar un cuidador per a les teves mascotes. És el cas d'en Rafa, qui per feina va haver de traslladar-se un mes de Madrid a Berlín. "Normalment, si marxo uns dies un amic s'encarrega del meu gos, però un mes era massa temps per deixar-l'ho, així que vaig optar per aquesta pràctica. Em van arribar diverses sol·licituds, i tot i que em donava una mica de pànic deixar la meva casa i a en Ron, el gos, amb un desconegut, va ser tot genial", explica.

Funcionament de les plataformes

El house sitting no és totalment gratis. En algunes pàgines web exigeixen una tarifa per a registrar-te com a cuidador. Aquesta pot anar des dels 20 euros fins als 90. Després has de completar el teu perfil amb una descripció i tractar que el propietari et triï a tu entre la resta de candidats. Trustedhousesitters, Nomador o MindMyHouse són algunes de les plataformes disponibles.