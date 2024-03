Restablert el pas de regionals de Maçanet-Massanes a Caldes de Malavella

El pas de trens regionals entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella ja s'ha restablert després de quedar interromput aquest dissabte a la tarda per la caiguda d'unes branques sobre la via i la catenària. Segons ha informat Rodalies de Catalunya, s'havia tallat la circulació de la línia R11 entre aquestes dues estacions de la comarca de la Selva per condicions climatològiques adverses. Fonts de Renfe han explicat que s'ha traslladat un grup de viatgers que s'han vist atrapats per l'aturada a trens d'alta velocitat. Segons les mateixes fonts, tècnics d'Adif ja han resolt la incidència i s'ha reprès el pas de combois. L'R11 connecta Barcelona amb Portbou (Alt Empordà) passant pel Vallès i per Girona.