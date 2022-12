Han passat gairebé 800 anys de l’anomenada Guerra dels Cent Anys i la història dibuixa en el Mundial de Qatar una sort de símil futbolístic. Ara Anglaterra també persegueix el tron aconseguit pel país veí a Rússia 2018. I França aspira a defensar-lo, sabedora que la història li juga en contra. Ningú ho aconsegueix des del Brasil de Pelé, campiona de manera consecutiva en 1958 i 1962. Cap dels protagonistes del partit d’aquest vespre (20 hores) a l’estadi Al Bayt havia nascut. Tampoc els seleccionadors, Gareth Southgate i Didier Deschamps.

Es trasllada fins al segle XXI i fins al Golf Pèrsic aquella Guerra dels Cent Anys. Ara l’apel·latiu no fa referència al temps que fa que tots dos països s’esbatussen, sinó al que han hagut d’esperar per veure’s les cares en una eliminatòria directa d’un Mundial. Xifra inexacta, perquè es compleixen 92 anys de la primera edició de la Copa del Món i 72 des que Anglaterra va deixar enrere la seva rebequeria per no ser escollida per la FIFA i va veure amb bons ulls participar en una.

Existeixen escassos precedents i cap de la magnitud del duel d’avui. Un partit que, fins al present, és el de més envergadura que ha acollit aquest campionat, amb permís de l’Espanya-Alemanya de la primera fase. Ambdues seleccions atrapen els quarts de final pletòriques i ho fan amb les seves estrelles (Kylian Mbappé i Harry Kane) plenament endollades.