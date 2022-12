Va haver de ser l’encert del porter Dibu Martínez en els llançaments des del punt de penal, rubricats per un últim gol de Lautaro Martínez, el que completés el treball iniciat per Leo Messi, frustrat després per un doblet de Wout Weghorst quan el partit agonitzava. El meta va ser, al cap i a la fi, l’encarregat d’acabar de segellar la classificació per a les semifinals de Qatar 2022 de l’Argentina, que només des dels onze metres va poder tornar a deixar en el camí als Països Baixos. Una altra vegada.

La història es va repetir vuit anys després. De la mateixa manera cruel, amb un desenllaç similar, al qual es va arribar després d’una meritòria reacció oranje que va ressuscitar en el moment menys pensat, quan semblava que estava tot dat i beneït. Va morir a la riba l’equip de Louis Van Gaal ,que manté la seva condició d’invicte amb la pilota en joc però que no va poder segellar la seva anhelada revenja. Es va salvar pels pèls l’albiceleste que va tenir el partit guanyat, la classificació a la butxaca però que es va veure condemnada a un temps extra obert, sense amo, i a uns penals a l’atzar que van recuperar l’ànim dels sud-americans gràcies a la inspiració del seu porter, encarregat d’aturar els dos primers tirs neerlandesos per perllongar el seu somni d’assolir la Copa. Messi i només Messi Fins a la reacció europea, al tram final i a partir del minut 83 (fins llavors el marcador reflectia un 0-2 que semblava definitiu), a la desesperada. Abans d’aquell moment havia estat una altra exhibició de Leo Messi, una més, plasmada amb una assistència i un gol de penal, el quart que acumula a Qatar i el desè als mundials. Una actuació que portava a la seva selecció, l’Argentina, directa cap a les semifinals de la competició. Però els Països Baixos va renéixer els últims minuts, quan va igualar Wout Weghorst, un canvi a la desesperada de Van Gaal amb el partit en plena ebullició i que va donar els seus fruits fent dos gols en els últims minuts. No va fallar Messi, que va igualar Gabriel Batistuta com el màxim anotador en una Copa del Món, i tampoc Argentina. Va fallar el Brasil que va frustrar l’esperat clàssic sud-americà. L’albiceleste va treure el caràcter en el moment decisiu. I jugarà davant Croàcia en el penúltim esglaó, al preàmbul d’una final somiada i davant la frustració de Van Gaal, que va encaixar la seva primera derrota.