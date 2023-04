Fer una estada en un càmping és sinònim de gaudir de dies d'oci i descans en absoluta llibertat i practicar diverses activitats en un entorn sempre natural. Cada vegada més, les instal·lacions dels càmpings incorporen tots els luxes i comoditats per assegurar una experiència única, sigui a la platja o la muntanya. Els càmpings en l'actualitat estan molt ben condicionats i tenen tot el necessari perquè els clients se sentin com a casa. Es tracta d'un model de vacances molt estès a tot Europa, que facilita experiències socialitzadores, amb molts seguidors i ideal per passar les vacances en família. Coneix aquí algunes opcions...

Càmping Àmfora, tots els serveis pensats per a la diversió

Al Càmping Àmfora, podeu trobar bungalows, apartaments, parcel·les amb sanitari individual, parcel·les normals i un gran ventall de serveis. És un càmping per a famílies amb nens, avis, adolescents, i també per a parelles joves. És també un càmping per amants de l'esport aquàtic. I també amants de la bicicleta, ja que disposen de rutes al costat del mar i per l'entorn per fer amb BTT.

També pots venir acompanyat de la teva mascota, ja que ofereixen bungalows i apartaments específics per ells, així com un pipí-can (Agility).

Al càmping Àmfora es pot gaudir d'una zona aquàtica amb 4 piscines i 2 tobogans, aquests últims anomenats Volcan Twist de 8 metres d'alçada i Àmfora Splash de 3 metres.

Tenen diversió per a tots: des d'activitats aquàtiques, activitats esportives, tallers originals per a tota la família, organitzades pels nostres animadors.

Estan ubicats en un entorn privilegiat, ja que tenen un accés directe a la platja, ideal per poder gaudir d'unes sortides de sol espectaculars i alhora estar envoltats d'uns grans paratges naturals que deixen unes precioses imatges.

Per a les famílies que busquin diversió, també disposa d'una gran zona amb tirolines, pistes d'obstacles, llits elàstics, un “pump track” per accedir tant amb bicicleta com en patinet, zona de fitness per adults, petanca, pistes de tenis, vòlei, bàsquet, futbol, minigolf, ping-pong,etc...

Càmping Jonca Mar, un espai privilegiat per gaudir de la natura

El Càmping Joncar Mar és un càmping situat en una zona privilegiada de la Costa Brava, concretament a Roses. El càmping està obert tot l'any i ofereix diferents opcions d'allotjament, com parcel·les, caravanes, autocaravanes, bungalows, mòbil-homes i apartaments.

Disposa de totes les instal·lacions necessàries perquè els clients gaudeixin de les seves vacances, com una piscina, bar/restaurant i cobertura Wi-Fi a tot el recinte. A més, el càmping està situat a només 50 metres d'una platja de sorra fina i també ofereix jocs infantils, així com activitats per a adults, com classes d'aquagym.

El seu objectiu és que els clients gaudeixin al màxim de les seves vacances. Això inclou gaudir de la natura amb totes les comoditats, relaxar-se amb banys tranquils a la piscina o a la mar.

El càmping Joncar Mar està situat en un entorn amb diferents cales i platges, on a part de gaudir d’un espai natural inigualable, els clients disposen d’una àmplia oferta d’oci i cultura. Des del càmping animem a tothom a aprofitar tots els serveis que ofereixen per gaudir d'unes inoblidables vacances i dies de descans.

Càmping Moby Dick, el paradís de la Costa Brava

Situat al mateix poble de Calella de Palafrugell, en un petit turó i a 150 metres del mar, és el càmping millor ubicat de les platges de Palafrugell. Càmping Moby Dick és sol, mar i muntanya, el que s'aprecia en moltes de les seves parcel·les amb vistes al mar. És a 3 minuts a peu de la platja del Port Pelegrí, a 5 minuts a peu del Port Bo, i a 4 minuts del camí de Ronda.

Sovint anomenat “Un petit tresor a la Costa Brava”, són moltes les famílies i viatgers que tornen al Càmping Moby Dick any rere any, generació rere generació, en aquesta petita part especial del món.

De llarga tradició, el càmping és un antic bosc adaptat tant a l’acampada i com autocaravanisme que ha conservat el seu caràcter natural i rústic, amb molta ombra, gràcies a la conservació de pins i alzines, i murs de pedra per facilitar la disposició en terrasses oferint privacitat als clients. A part, fa un esforç cares a la sostenibilitat amb l'ús de plaques solars, èmfasis en el reciclatge i realització de compost.

Moltes de les parcel·les tenen vistes al mar. És un càmping tranquil i familiar on els campistes escullen com descansar i com gaudir del bell entorn. A temporada alta, ofereix l'oportunitat de participar en algunes activitats: taller infantil multilingüe, ioga i massatges, entre d’altres pel descans de famílies, parelles i amics. La temporada baixa és un regal pels que poden gaudir d'uns dies de tranquil·litat, fer camins de ronda, excursions a peu o en bicicleta, visites culturals i experiències gastronòmiques.

Càmping Platja Brava és el destí perfecte per a unes vacances familiars

El Càmping Platja Brava es troba al cor del Parc Natural del Montgrí-Baix Ter i de les Illes Medes, amb accés directe a la platja de Pals. Disposa d'unes instal·lacions de primer nivell per a una estada còmoda i de qualitat. És un destí perfecte per a unes vacances familiars inoblidables.

Diversos aspectes que els fan únics: es tracta d'un càmping familiar davant del mar amb una ubicació privilegiada, amb instal·lacions de primer nivell per a una estada còmoda i de qualitat, amb una àmplia oferta activitats a l'aire lliure com ara senderisme i cicloturisme en un entorn natural espectacular i on es pot gaudir d'un ambient tranquil i familiar ideal per a famílies amb nens petits. El càmping disposa d'amplis espais verds i zones d'oci per als nens, el que el converteix en un lloc molt acollidor per a les famílies.

A més, els nous bungalows ofereixen una experiència d'allotjament única a la Costa Brava. Aquests bungalows estan dissenyats amb un estil modern i elegant i estan equipats amb totes les comoditats.

A banda, ofereix diversos serveis com: allotjaments amb diferents tipus per triar, incloent-hi parcel·les per a autocaravanes, tendes de campanya i caravanes, així com bungalows i mòbil homes totalment equipats, restaurant, bar i supermercat, instal·lacions esportives per a la pràctica de tennis, ping-pong, futbol-7, minigolf i vòlei platja, una bugaderia que disposa de rentadores i assecadores, wifi per estar connectat amb el món en tot moment i un programa d'animació durant juliol i agost amb un ampli programa per a totes les edats, amb activitats diàries i animació nocturna.

Càmping La Sureda, al cor del Montseny i les Guilleries

El Càmping La Sureda reuneix el concepte de càmping forestal, petit i familiar i està situat en un entorn privilegiat rodejat de bosc autòcton i muntanya entre els parcs naturals del Montseny i Guilleries. És ideal per a gaudir de senderisme i BTT, gastronomia KM 0, o simplement per a descansar i desconnectar en plena natura.

És accessible per a tot tipus de vehicles, disposa de restaurant, bar/local social i piscina i, a més, les mascotes són benvingudes.

Als seus voltants trobarem poblets amb encant, castells i monestirs, rius i gorgs, el Museu Etnològic del Montseny a Arbúcies i el Museu de Les Guilleries a Sant Hilari Sacalm.

Actualment, s'està treballant per aconseguir un càmping plenament ecològic i sostenible, inclusiu i acollidor per a tothom que vulgui gaudir de la natura.

Entre els projectes pensats i dissenyats per la temporada 2023-24 hi ha planificat l'estrena d'un hort ecològic amb possibilitat de fer-hi una visita guiada i comprar productes propis, la elaboració de menús eco-saludables KM 0, poder fer rutes forestals guiades, caminades nocturnes, cabanyes integrades de lloguer i wheelchair-Friendly.