Si busquem calçat en tendència, que representi valors artesanals i amb la comoditat per bandera com a element diferenciador, sens dubte hem de tenir al cap la firma menorquina, Pons Quintana, fundada l'any 1953 que compleix i celebra 70 anys d'història. I és que, la creació dels seus darrers models es fa ressò de les tendències de l'alta costura, mantenint el seu ADN intacte: comoditat, qualitat i treball artesanal.

Els colors càlids, protagonistes de la col·lecció, s'inspiren en la natura de l'illa de Menorca. Pells amb acabats a mà en tons que van des del verd bosc fins al vermell ataronjat, passant per colors terra i sorra o blaus magnètics. N’hi ha per a tots els gustos!

Un must: mocasins en totes les versions

Un dels seus best-sellers de la temporada tardorenca són els mocasins, calçat que s'ha aconseguit adaptar any rere any i que transmet un caràcter propi. Pons Quintana presenta aquest clàssic reinventat amb pells úniques i estampats d'infart que no deixen indiferent ningú. Les formes que estan fent podi diverses temporades, com Oliva, Amelia o Jenny, es reinventen amb combinacions inusuals i exclusives, jugant amb diferents volums i barrejant la màgia de colors.

Botes cowboy: uneixen personalitat i singularitat

Una de les seves senyes d'identitat, present a les col·leccions de primavera-estiu, sobreviu al canvi d'estació i aporta garantia i disseny a parts iguals. Així, el trenat, amb què es pretén comunicar i refermar el valor artesanal de la història de Pons Quintana, agafa forma en els models més tardorals, com les infal·libles i insubstituïbles botes cowboy.

Amb la seva capacitat gairebé innata per ser les protagonistes de qualsevol vestit, són l'equivalent a uns bons texans o una camisa blanca, un fons d'armari que continua encapçalant les llistes de desitjos de les ‘insiders’ de moda. Pons Quintana també aposta per aquesta tendència amb una versió més refinada, amb brodats que acaparen totes les mirades i les converteixen en peces úniques.

Botins de taló: un clàssic que mai no passa de moda

Si algú es pensava que els botins de taló ja són història, s’equivoca. I és que trobar una sabata que sigui insubstituïble no és fàcil. Un dels atributs de la firma són les pells amb acabats brillants com zàmbia, ratja, crash, que ofereixen un aire més elegant i estilitzat a les clàssiques sabates de taló.

Botes altes de pell velour Jet strech

Alerta per a les amants de les botes altes, idònies per combinar amb faldilles i vestits, confeccionades en pell velour jet strech, suau i mal·leable en diferents tonalitats, que aporta elasticitat i delicadesa a una sabata que denota seguretat i força.

Sabatilles: el regal perfecte per aquest Nadal

Amb motiu del 70è aniversari i en homenatge al fundador de la firma, Pons Quintana torna als seus orígens amb una col·lecció de sabatilles d’estar per casa; realitzades amb pell, amb plomes de marabú i soles d'anilina. Suaus, delicades i elegants, les sabatilles respiren un aire vintage contemporani ideals per fer un regal aquest Nadal o com a detall per a una noia…

Santiago Pons Quintana va començar fent sabatilles de primera calçadura per a nens i posteriorment sabatilles d’estar per casa per a dona.