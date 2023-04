El cantant nord-americà Bruce Springsteen va sopar dijous a la nit acompanyat pels seus amics Barack Obama i Steven Spielberg a l'exclusiu restaurant Amar de Barcelona on van poder degustar una selecta carta amb ingredients provinents de les comarques gironines. L'establiment, dirigit pel cuiner Rafa Zafra -format a El Bulli de Roses, autor i creador d'uns plats inspirats en la cuina mediterrània i on no poden faltar plats de les comarques gironines com les gambes vermelles de Roses en el seu format XXL o les mongetes de Santa Pau. Tot el peix d'aquest restaurant es serveix des de la Llotja de Roses.

En concret, els comensals -que van ocupar una taula central renunciant al reservat del restaurant- van poder assaborir unes mongetes de Santa Pau cuinades amb tonyina i cansalada ibèrica. El restaurant Amar -que disposa d'un preu mitjà de 180 euros per comensal- té també vinculació amb les comarques gironines donat que Anna Gotanegra, amb arrels rosinques, és una de les seves sòcies. Altres plats que van formar part del menú del sopar van ser una torrada de pa brioix amb mantega i caviar, un biquini de salmó fumat, pèsols amb tripa de bacallà o carn de wagyu, entre d'altres exquisideses. El president nord-americà i la seva esposa Michelle i el director de cinema Steven Spielberg van acompanyar a Springsteen en el seu concert de Barcelona. Més de 45.000 entrades venudes per a Springteen