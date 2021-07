Caldes de Malavella és terra d’d’aigües termals. El seu patrimoni natural té l’aigua com a principal protagonista i la seva oferta turística està integrada per diversos balnearis que des de fa desenes d’any han estat el destí de molts turistes buscant el descans, el relax i el tractament per guarir determinades malalties.

Els beneficis de les aigües termals estan plenament acreditats i s’han mantingut vigents des del segle XIX. Ja en aquella època va néixer el Balneari Prats que aprofitant l’aigua de la font de la Mina es va convertir en un atractiu i un espai d’estiueig molt destacat. Un altre dels balnearis més reconeguts és el Vichy Catalan que, segons s’explica, va ser promogut pel doctor Modest Furest i Roca, que l’any 1880 va comprar els terrenys del Puig de les Ànimes. Aquesta adquisició tenia com a objectiu l’explotació de les fonts d’aigua termal, que consistí en la construcció d’una planta embotelladora i en els banys “in situ”. I aquest llegat encara és perfectament visible.

Caldes de Malavella és també terra de fonts i brolladors. Una de les més conegudes és la font de la Mina descoberta precisament quan s’estava construint una mina. Les seves aigües calentes van ser aprofitades per fer banys en el que va ser el precedent del Balneari Prats i Soler. Pel que fa a la font Font dels Bullidors és una font pública d’on brolla aigua termal a 56º, procedent del Turó de Sant Grau, segons s’explica des de la web turística local. Per la situació d’aquesta font, es creu que era la surgència que abastava d’aigua les termes romanes i segons recull la història els veïns utilitzaren l’aigua per a ús domèstic, ja fos per beure o per cuinar o també rentar. Encara brolla a una temperatura superior, concretament a 60 graus, la font de Sant Narcís. En aquest cas, ens expliquen que també els veïns l’han fet servir d’ús domèstic. És una aigua amb moltes propietats que han estat reconegudes al llarg dels anys. A mitjan segle XIX pertanyia a la família Pla i Deniel, que fou autoritzada a exportar-la com a aigua medicinal el 1870, amb el nom de “San Narciso”. I un dels seus lemes més utilitzats i publicitats era en el seu moment «beber es preciso, beba agua san Narciso...»

La Font de la Vaca és una font d’aigua mineral troba al bell mig del Parc de la Granja un projecte d’urbanització iniciat la dècada de 1920 que contemplava la construcció d’una ciutat-jardí per als estiuejants de Caldes, segons queda recollit a la web local.

Aquests brolladors van donar pas a la indústria embotelladora d’aigua ja que molta gent volia beneficiar-se de les propietats de l’aigua de Caldes.

Montsoriu, un castell cabdal en la història de Catalunya

Com no podia ser d’altra manera, des del damunt d’un turó del Montseny, s’aixeca el castell de Montsoriu, una fortalesa medieval que va esdevenir cabdal en la història de Catalunya. L’edificació ha estat sempre històricament molt lligada a la comarca de La Selva. De fet, s’explica que el castell de Montsoriu ha estat lligat als vescomtes de Cabrera des del segle XI. Montsoriu va ser la capital del vescomtat, juntament amb Breda (capital religiosa), Blanes (comercial) i Hostalric (administrativa). Aquest llegat històric es pot contemplar actualment amb unes visites molt interesants que ens poden transportar a l’època medieval i contemplar, com era i és la fortelesa, i admirar per exemple també la torre principal del castell que té més de mil anys d’història. I és que trepitjar Montsoriu és resseguir la petjada de la història de Catalunya. Les visites es poden fer de manera còmode i amb diferents tarifes. Per a qualsevol consulta aneu directament a www.montsoriu.cat on hi trobareu informació molt detallada.