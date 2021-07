Girona té en la seva oferta turística un important patrimoni museístic de diferents disciplines. La història de la Girona monumental queda expressada en 7 museus que ofereixen al llarg de l’any activitats i visites guiades per a tots els públics. Els diferents museus acullen valuoses col·leccions artístiques i un llegat que s’ha sabut conservar perfectament.Un d’aquests museus es troba situat en el centre neuràlgic del barri jueu. Es tracta del Museu d’Història dels Jueus on s’explica amb detall i documentació la història de les comunitats jueves medievals de Catalunya amb especial atenció a la de Girona.Un dels elements més valuosos i que més expectació desperta és la col·lecció única de làpides hebrees que es van troba fa anys en l’antic cementiri de Montjuïc.

La història del cinema dels seus inicis fins a l’actualitat es pot contemplar al Museu del Cinema on s’exhibeix la col·lecció que el cineasta Tomàs Mallol va anar recopilant al llarg dels anys. L’antiga Casa de les Aigües va acollir aquest museu on hi ha diversos elements cinematogràfics que són únics en el món. Qui vulgui endinsar-se en el passat de ha de visitar el Museu d’Història on es dona a conèixer tot el procés de creació de la ciutat des de l’època romana fins la recuperació de la democràcia. I retrocedint en la història no es pot deixar passar per alt una visita al Museu d’Arqueologia. Girona té un important llegat arquitectònic del cèlebre Rafael Masó. Des de fa un temps, la que va ser la seva casa a tocar el riu Onyar es pot visitar i es conserva tal com era en el seu moment la residència de l’arquitecte. L’oferta museística té també un component d’art religiós notable. El Museu d’Art conté, tal com expliquen els seus responsables, una valuosa col·lecció, especialment romànic i gòtic amb peces procedents de diferents punts de la demarcació gironina.

Però sens dubte, l’autèntica joia de la corona és el Tapís de la Creació, datat del segle XII. Les peces més importants i obres d’art religiós les trobarem al Museu-Tresor de la Catedral. El visitant podrà admirar el còdex del Beatus (s. X) i el retaule renaixentista de Santa Helena (s .XVI), entre d’altres peces de gran interès.