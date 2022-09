Després de la mort d'Isabel II aquest dijous, la popular sèrie 'The Crown', basada en la vida de la monarca britànica, aturarà temporalment el rodatge de la seva sisena temporada «per respecte». Precisament, aquest divendres estava prevista la filmació de diverses escenes als Jardinets de Gràcia de Barcelona, segons ha confirmat la productora a la SER Catalunya.

Aquesta zona del centre de la capital catalana s'havia transformat en un plató a l'aire lliure que emulava els carrers de París –amb un quiosc de cartó pedra amb lemes i publicitat en francès–, i fins i tot estava preparat dalt d'una grua un Mercedes negre similar al que es va estavellar al pont de l'Alma, on es va produir la tràgica mort de Lady Di el 31 d'agost de fa 25 anys. Això ho ha avançat el programa 'Aquí Catalunya', de la SER, on també s'ha explicat que els actors haurien tornat a Anglaterra després de la mort de la reina.

«'The Crown' és una carta d'amor per a ella i no tinc res a afegir-hi per ara, només silenci i respecte. Espero que deixem de rodar durant un temps per respecte», ha afirmat el productor executiu de la sèrie, Peter Morgan, en un breu comunicat difós a la premsa especialitzada a Hollywood. Aquesta sèrie, basada en fets històrics, és una dramatització de la vida de la reina Isabel II i dels successos polítics i personals que han definit les seves set dècades de regnat. Aquesta sèrie –Netflix en té els drets–, es va començar a emetre fa sis anys i ja compta amb 21 premis Emmy i la seva nova entrega, prevista per al novembre, s'enfocarà en el llegat d'Isabel II en el segle XXI.

Dol indefinit

A través del missatge de Morgan, també guionista de la pel·lícula 'The Queen' (2006), es comunica ara que la gravació de la sisena temporada s'interromp indefinidament per guardar dol per la mort d'Isabel II als 96 anys. Claire Foy, Olivia Colman i Imelda Staunton, que n'assumeix el paper en la cinquena temporada, són les actrius que han encarnat Isabel II a 'The Crown'.

Canvi generacional

La cinquena temporada ja està gravada i es prepara per a un nou canvi generacional: nou elenc i noves històries, però els mateixos personatges i drames monàrquics de sempre. Olivia Colman diu adéu i passa el testimoni a una nova reina: Imelda Staunton. No serà l'única novetat del repartiment: tenim Elizabeth Debicki com a Lady Di, Dominic West com el príncep Carles i uns joves Guillem i Caterina.

S'espera que la data d'estrena de la cinquena temporada sigui al novembre. Per la seva banda, la guardonada intèrpret londinenca Helen Mirren, que va protagonitzar el film 'The Queen', és una de les personalitats que s'han pronunciat a les xarxes socials sobre l'esdeveniment, definint-se com a «orgullosa de ser isabelina». «Plorem una dona que, amb o sense la corona, era l'epítom de la noblesa», continua la publicació de Mirren en el seu compte d'Instagram.

La mort estava contemplada

Netflix contemplava l'escenari de la defunció de la fins ara reina d'Anglaterra des del llançament d'aquesta producció el 2016, quan, amb motiu de l'estrena, Stephen Daldry, director de diversos capítols de la sèrie, va assegurar que li rendirien «homenatge» arribat el cas. «Ningú de nosaltres sap quan arribarà el moment, però seria correcte i adequat mostrar respecte a la reina. Seria un simple homenatge i una mostra de respecte. És una figura mundial i és el que hauríem de fer», va manifestar llavors Daldry.