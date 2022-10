González-Perellón reflexiona sobre la venjança a Sitges

El cineasta Sadrac González-Perellón torna al Festival de cinema de Sitges amb la pel·lícula Asombrosa Elisa, cinc anys després de presentar Black hollow cage. La pel·lícula que tracta sobre una nena que creu que té superpoders reflexiona sobre la venjança i les dificultats de dur-la a terme. «El tema de la venjança sempre m’ha interessat i sobretot adonar-me que és un concepte impossible» de realitzar, va assenyalar ahir el director del film. Asombrosa Elisa competeix a la secció oficial del certamen.

Per González-Perellón, es tracta d’un film que no s’embolcalla en la ciència ficció com la seva pel·lícula anterior, sinó que és més un drama embolcallat en un thriller. L’Elisa és una nena de 12 anys que creu que té superpoders com la protagonista dels seus còmics preferits i intenta convèncer el seu pare que amb aquests poders podria venjar la mort de la seva mare, qui va morir en un accident. Mentre, l’Hèctor, un conegut pintor, prepara la seva nova exposició mentre cuida de la seva dona, l’Úrsula, que està en cadira de rodes. El film està rodat en quatre terços. González-Perellón diu que la idea respon a «encaixonar als personatges i no deixar que l’espectador pugui respirar». La pel·lícula està protagonitzada per Silvia Abascal (Úrsula), Asier Etxeandía (Héctor), Iván Massagué (Esteban) i la jove Jana San Antonio (Elisa).