La sèrie en directe 'Quan el cor s'atura', de Julio Manrique i Cristina Genebat, ha esdevingut aquest dimecres a la nit l'espot promocional de la Marató. Els responsables publicitaris del popular espai televisiu han utilitzat el format per difondre la temàtica d'aquest any, les malalties cardiovasculars. En plena emissió de la sèrie, en directe i amb públic al plató, la protagonista s'ha desplomat per un problema cardiovascular. Tot plegat una ficció per demostrar "de la manera més impactant possible" què és una malaltia d'aquest tipus. Aquest moment és l'essència de l'espot de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio d'aquesta edició, l'element central de la campanya de sensibilització.

Així, la campanya d'aquest any s'ha centrat en fer creure que TV3 havia creat una nova sèrie en directe amb el títol 'Quan el cor s'atura', protagonitzada per Julio Manrique i Cristina Genebat. La producció inventada s'ha promocionat a televisió, ràdio, mitjans digitals i premsa com un format innovador de televisió en directe. L'objectiu era generar la màxima expectació per al dia de l'estrena, on havia de passar el que ningú esperava: un infart en directe a la televisió. ❤️‍🩹 El que acaba de passar a "Quan el cor s'atura" ha estat una ficció, però ens pot passar a tots en qualsevol moment #QuanElCorTV3



Quan el cor s'atura... #LaMaratóSempreBatega



El 18 de desembre, la Marató per la salut cardiovascular



▶️ https://t.co/1TKGQs34wa pic.twitter.com/OHAcBFVG6i — La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio (@la_marato) 16 de noviembre de 2022 L'espot de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut cardiovascular ha estat rodat per la productora Oxigeno i ha estat dirigit per Roger Villaroya i Edgar Lledó, especialistes en formats audiovisuals publicitaris i també de ficció. A més, l'eslògan, que fins avui havia estat 'La Marató sempre batega' s'ha fusionat amb el títol de la sèrie fictícia fins al lema final: 'Quan el cor s'atura... La Marató sempre batega'. La campanya està formada per un conjunt d'espots que parteixen de la peça màster de l'estrena de la sèrie de 5,5 minuts, dues peces d'1,2, 1,25 i 1,3 minuts, tres peces de 20, 30 i 40 segons, i dues versions per xarxes socials de 15 i 6 segons, a més a més d'una falca de ràdio de 30 segons.