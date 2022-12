Avui, a les 22.05, TV3 emet El misteri d’El Cavall Cendrós, una minisèrie de dos episodis de la BBC One que adapta una de les últimes obres d’Agatha Christie, amb un repartiment encapçalat per Rufus Sewell.

La policia troba una llista de noms a la sabata d’una dona morta. Quan l’antiquari Mark Easterbrook s’assabenta que ell hi surt amb nom i cognom, es posa a investigar pel seu compte per què és en aquesta llista. Les seves indagacions el porten a El Cavall Cendrós, el lloc on tres dones llegeixen el futur a la gent. Easterbrook no hi creu, però a mesura que van morint les altres persones de la llista, es veu abocat a estirar el fil.