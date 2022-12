Els ducs de Sussex ja tenen un nou projecte a Netflix

Els ducs de Sussex, el príncep Enric i la seva dona Meghan Markle, ja tenen un nou projecte a la plataforma Netflix que s’estrenarà el pròxim 31 de desembre, una docusèrie inspirada en Nelson Mandela titulada Live to Lead. L’empresa de continguts audiovisuals va anunciar el llançament d’aquesta nova sèrie al compte de Twitter de què va dir: «Les seves veus ens donen esperança. Les seves accions donen forma al nostre món. El seu lideratge inspira el nostre futur. Live to Lead (viure per liderar), una sèrie documental presentada pel duc i la duquessa de Sussex, s’estrena el 31 de desembre».

Netflix, en un comunicat que recullen mitjans locals nord-americans, va indicar que la sèrie inclourà entrevistes amb diverses figures conegudes, des de la primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, i la jugadora de rugbi sud-africana Siya Kolisi, fins a la desapareguda jutgessa de la Cort Suprema dels Estats Units Ruth Bader Ginsburg. La companyia audiovisual, que ja ha publicat un avenç de la sèrie, ha dit que tindrà set episodis que s’acostaran a líders «extraordinaris» que reflexionen sobre les seves vides. Live to Lead és una producció executiva d’Enroc i Meghan en associació amb la Fundació Nelson Mandela.