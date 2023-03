Movistar Plus+ ha anunciat que Montecristo, nova sèrie dramàtica de suspens protagonitzada per William Levy, s’estrenarà el 21 d’abril. La sèrie, que consta per ara d’una primera temporada de sis episodis, està basada en el clàssic literari d’Alejandro Dumas El Conde de Montecristo.

Segons explica la plataforma en un comunicat, la sèrie gira al voltant d’Alejandro Montecristo (William Levy), un empresari misteriós que irromp en l’escena pública i suscita preocupació entre l’elit mundial, ja que ningú no coneix d’on ve i l’origen de la seva fortuna. Montecristo és el fundador i director executiu d’una nova empresa tecnològica que ha despertat l’enveja i l’interès de molts, entre els quals hi ha Fernando Álvarez Mondego (Roberto Enríquez), un empresari relacionat amb l’aristocràcia espanyola que vol adquirir-la. El que Fernando no sap és que Montecristo és algú que va conèixer fa dècades i que la raó de la seva sobtada aparició és la venjança. Al costat de Levy i Enríquez, l’elenc també compta amb Esmeralda Pimentel, Juan Fernández, Silvia Abascal, Itziar Atienza, Guiomar Puerta i Franky Martin. La sèrie està creada per Lidia Fraga i Jacobo Díaz (Método criminal) i dirigida per Alberto Ruiz-Rojo (Entrevías, La templanza).