El programa "Polònia" de TV3, de la mateixa productora que l'"Està passant", on es va emetre el polèmic gag sobre la Verge del Rocío, va replicar ahir les crítiques rebudes. Després de ser acusats de fer mofa i ofendre el sentiment religiós i als andalusos, els guionistes i actors de "Polònia" van preparar un nou gag.

El gag estava protagonitzat pel clon polonès del president andalús, Juan Manuel Moreno Bonilla, que es queixava de la caracterització de la Virgen del Rocío i la considerava com «una cosa molt greu» i «una falta de respecte». «Amb la Moreneta no riureu, no», afirmava, mentre la verge plorava al plató al veure’s immersa en aquest embolic.

Allà feia la seva irrupció precisament la Verge de Montserrat, que justificava que a ella l’havien tret moltes vegades a ‘Polònia’. I després era el torn del Dalai-lama, que demanava llepar la llengua al nadó de la Moreneta, de manera que s’al·ludia a la polèmica de la qual ha sigut protagonista aquests dies.

«Molt ofès»

«Amb la Moreneta, sí; amb els budistes, també, però ¿i amb els musulmans, amb aquests no hi ha ous de fer caricatura?», al·legava llavors el president andalús, just abans que entrés l’«imam de guàrdia» per recriminar a les dues verges allà presents que anaven massa destapades i exigir-los que es posessin un burca.

Una integrant de l’equip de ‘Polònia’ convidava llavors Moreno Bonilla que fes una caricatura de Mahoma, si s’hi atrevia. Ell dubtava i al final declinava l’oferta, perquè «allà no tenen sentit de l’humor». «Avui dia no es poden fer acudits de res, hi ha molt ofès», deia, abans d’anunciar l’inici del programa.