Bob Odenkirk, fitxatge estrella de la segona temporada de «The Bear»

L’actor Bob Odenkirk, conegut per interpretar el paper de Saul Goodman a les sèries Breaking Bad i Better Call Saul, és el fitxatge estrella per la segona temporada de The Bear, que s’estrenarà a Disney + el pròxim mes de juny. Odenkirk tindrà una aparició estel·lar en aquesta comèdia dramàtica, encara que encara no es coneixen detalls del seu personatge ni en quants episodis hi apareixerà. El conegut actor s’uneix d’aquesta manera a Jeremy Allen White, el protagonista de The Bear, que també compta amb Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Lliça Colom-Zayas, Edwin Lee Gibson i Corey Hendrix entre d’altres.