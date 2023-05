Empresa industrial de referència del sector de packaging establerta a Ullà està interessada a incorporar a la seva plantilla un mecànic industrial. Es tracta d'una empresa familiar apassionada per l'ofici que compta amb professionals implicats per i per a l'excel·lència. Els interessats en conèixer les condicions poden posar-se en contacte amb l'empresa mitjançant el telèfon 609 33 31 86. Es valorarà experiència prèvia.