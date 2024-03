Nova carta amb 11 propostes que recorren la geografia espanyola

La cuina japonesa ha conquerit els cors dels comensals de tot el món. Els seus plats transmeten tradició, alhora que creativitat. Barcelona ha sigut sempre l’escenari propici per al desenvolupament d’aquest tipus de cuina pel seu caràcter cosmopolita. A la ciutat comtal hi ha milers d’opcions, però si cal destacar un referent de la cuina japonesa és, sens dubte, el Nobu Barcelona.

La marca d’hotels i restaurants de Nobu Matsuhisa va aterrar a Barcelona el 2019 amb una proposta que ha funcionat per tot el globus. Un concepte que ja compta amb 30 anys a la seva esquena, des que va obrir el primer restaurant de la cadena a Nova York. Situat dalt del Nobu Hotel Barcelona, just al costat de l’Estació de Sants, el Nobu Barcelona ha conquerit a la ciutat amb una cuina que és una experiència única per als sentits, en un entorn idíl·lic i amb unes vistes majestuoses.

El Nobu Barcelona está situado en la planta 23 del Nobu Hotel Barcelona y cuenta con unas vistas impresionantes / Cedida

11 nous plats en carta

Carlos Gómez, el xef executiu del Nobu Barcelona, i el seu equip, han renovat la carta de dalt a baix. Des del passat 1 de març s’han incorporat 11 nous plats i algunes opcions especials mensuals per cobrir cada secció de la cuina, des de la barra de sushi fins a la secció de pastisseria.

La nova carta del Nobu Barcelona és una ruta gastronòmica per Espanya, sense oblidar-se de la tradició japonesa de les seves elaboracions. Mostra d’això són plats com el miso anticucho de be a la planxa d’Aranda del Duero, el rap de Cantàbria amb miso de nori, el llobarro mediterrani cuinat a foc lent amb amaniment d’aguachile, les vieires gallegues en tacs amb ponzu de mostassa, el toro Tobanyaki, cuinat en un plat de ceràmica i servit directe des dels fogons; o la tonyina Almadrada de Cadis.

El Nobu també ha tingut en compte dietes com la vegetariana i ha incorporat plats com el tofu mascarpone misota. Els vegans també tenen el seu lloc amb noves propostes com el miso blanc de porro rostit i bròcoli amb salsa shiso.

El Toro Tobanyaki es una de las nuevas incorporaciones en la carta del Nobu Barcelona / Cedida

Especials mensuals

Les seves elaboracions mensuals també segueixen el mateix estil, prioritzant el producte local per la seva frescor i qualitat. Així doncs, l’Unagi Tamago fa servir anguiles del Delta de l’Ebre per a la seva elaboració, el pop a la graella que serveixen amb puré de blat de moro i miso anticucho ve directament de Galícia, o el Tosazu de tòfona de toro brasejat amb salsa de wasabi que realça la tonyina Almadrada.

Entre aquests plats especials, destaca també el bacallà Skrei amb salsa cruixent d’all. Un plat únic elaborat amb un dels peixos més singulars del planeta, pescats a les illes noruegues de Lofoten.

El Tofu mascarpone miso es una de las opciones veganas de la carta del Nobu Barcelona / Cedida

Nous vins i còctels

El menjar no seria res sense un bon maridatge. Al Nobu Barcelona ho saben i per això compten amb referències d’origen nacional i internacional que inclouen vins de baixa intervenció, és a dir, sense filtrats i sense additius; i vins de taronja. Els millors companys per a les menges que preparen als seus fogons.

La carta de còctels també s’ha renovat amb estils clàssics que incorporen ingredients japonesos. Un exemple molt clar d’aquesta combinació és el Smokey Japanese Highball, que porta whiskey japonès, o la fumada alhora que refrescant combinació de licor de sakura i tabac amb vermut sec i ginger ale. Els que busquin sabors florals, cítrics i un toc dolç, al Nobu Barcelona elaboren el White Cotton Cloud amb vodka, flor de saüc i sorbet de iuzu.

Nobu Hotel Barcelona

El Nobu Hotel Barcelona el defineixen tres conceptes: servei apassionat, disseny distintiu i luxe sense pretensions. Des que va obrir les seves portes el 2019 ha format part de la vibrant realitat de la capital catalana. Compta amb 259 habitacions i suites amb tota mena de detalls i amb vistes increïbles a la ciutat comtal, espais pensats per a esdeveniments i reunions, així com un gimnàs i un elegant spa.

El 2023 va inaugurar el rooftop més alt de Barcelona amb piscina, bar, zona de lounge i les millors vistes en 360º de la ciutat. Un espai amb decoració d’inspiració japonesa obert a tot el públic, sense importar si estan allotjats a l’hotel o no.