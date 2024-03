Deu plans per gaudir d'un gran cap de setmana a les comarques de Girona

1. El coratge musical de Carla Collado al Yeah!

- Divendres 22 a partir de les 23 h al Yeah! de Girona

La cantant i compositora Carla Collado aterra aquest divendres al Yeah! de Girona per presentar en directe els temes del seu tercer disc d'estudi, "Coraje". Produït per Carlos Avatar, l'àlbum suposa un salt endavant per a la jove artista i compta amb destacades col·laboracions com les de Maio o Gigi Ros.

2. XXXI Fira de Sant Josep-Fira del Brunyol de l'Empordà

- Dissabte 23 de 10 h a 19.30 h a la Rambla i carrers dels voltants de Figueres

La XXXI Fira de Sant Josep-Fira del Brunyol de l'Empordà 2024 aplega diferents activitats: fira de l'artesania i de l'alimentació i venda de brunyols de l'Empordà i garnatxa, actuacions musicals, parc d'atraccions, mostres de dansa i xocolatada, entre altres.

3. XI Jornada del Banc del Temps a Girona

- Dissabte 23 de 10 h a 20 h al Centre cívic Can Ninetes de Sant Eugènia (Girona)

El Centre Cívic Can Ninetes i la Marfà acolliran aquest dissabte una jornada organitzada pel Banc del Temps Pont del Dimoni que proposa compartir activitats diverses. Hi haurà música, dansa, animació, activitats per a la mainada; fotografia, ioga, paradetes solidàries, xerrades i dinar popular.

4. El Festival Planescadabra a les Planes d'Hostoles

- Divendres 22, dissabte 23 i diumenge 24 a Les Planes d'Hostoles

Les Planes d'Hostoles acull aquest cap de setmana la 4a edició de Festival Planescadabra, una cita amb la millor màgia que arriba novament per sorprendre i deixar amb la boca oberta. Isaac Jurado, Mag Struc, Teia Moner o Sergi Buika seran alguns dels il·lusionistes que es deixaran veure durant tres dies per un esdeveniment que es clourà diumenge amb la Gran Gala Màgica.

5. El Festival Acoustic Vell de Girona

- Divendres 22 i dissabte 23 al Centre Cívic Barri Vell Mercadal (Girona)

Després de commemorar el passat mes de gener una dècada de vida, el festival Acoustic Vell torna aquest cap de setmana al centre de Girona. Una exposició fotogràfica de Pau Pumarola, la música de Linalab, Profesor Leónides, Zesc i Ran Ran Ran conformen el cartell d'aquesta edició.

6. El Hip-hop torna a sonar al Parc Central de Girona

- Dissabte 23 a partir de les 16 h a l'Estació Espai Jove de Girona

El Black Music Festival, l'Estació Espai Jove, Rap de Girona, Heal i Erol Urbà s'han posat d'acord un any més per portar el millor hip-hop gironí al carrer. Macro i Suppa, Emé, Poor Tràmit i Elane posaran les rimes a una tarda de cultura urbana que també comptarà amb break dance i grafitis.

7. Cesk Freixas inaugura el Recòndit a Serinyà

- Dissabte 23 a les 18 h a la plaça Major de Serinyà

Cesk Freixas i Gessamí Boada seran aquest dissabte els encarregats d'obrir una nova edició del Recòndit, el petit festival organitzat per La Tornada que porta propostes musicals de nivell a tota la comarca del Pla de l'Estany. Aquesta edició, que s'allargarà fins al mes de juliol, també comptarà amb artistes de la talla de Valeria Casto, _juno, Renald & Clara, Xavi Sarrià o La Ludwig Band.

8. La primera edició del Guixolstronic a Sant Feliu de Guíxols

- Dissabte 23 entre les 17 h i les 05 h a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols

Headbirds i Titi Calor lideren el cartell de la primera edició del Guixolstronic, el festival de música electrònica que tindrà lloc a la sala Las Vegas. El festival comptarà amb dos escenaris diferents, un interior i un exterior, i tindrà un total de 15 artistes de nivell, tant nacionals com internacional.

9. El VerMOT del Festival MOT a Girona

- Dissabte 23 a les 12 h al Parc de la Guingueta de Fontajau (Girona)

El festival MOT encara la recta final i ho fa aquest dissabte de la mà de Vicenç Altaió, Adrià Pujol i Blanca Llum Vidal, que jugaran amb el jo, el desdoblaran i el posaran davant del mirall. Júlia Barcardit, Jordi Puntí i Éric Vuillard seran els protagonistes de les converses de la tarda i el vespre.

10. V Campanya de Teatre Amateur a Riudellots de la Selva

- Diumenge 24 a les 18 h a la Sala d'Actes de Riudellots de la Selva

La companyia Traspunt presenta aquest diumenge a Riudellots de la Selva, en el marc de la programació de la V Mostra de Teatre Amateur, l'espectacle "Hem de viure".