Deu plans per gaudir d'un gran cap de setmana a les comarques de Girona

1. L'arrencada del festival Strenes

- Divendres 5 i dissabte 6 en diversos escenaris

El festival Strenes enceta aquest cap de setmana una nova edició amb propostes com les de Ginestà, Raule, Xarim Aresté, Quimi Portet, Figa Flawas o Classe B. El certamen estrena enguany un nou escenari gratuït a la Plaça Independència on hi passaran Paula Valls i Pelat i Pelut (divendres) i Juls, Maria Hein i Roger Padrós (dissabte).

2. Els millors vermuts catalans, a Palamós

- Dissabte 6 de les 11 h a les 17 h a la zona de l'Estenedor de Xarxes (Palamós)

Palamós esdevé aquest dissabte l'aparador dels principals elaboradors de vermut catalans, molts dels quals reconeguts en la darrera edició dels Premis Vinari amb una nova edició de la Mostra dels Millors Vermuts de Catalunya.

3. La 40a Fira Comarcal de Primavera de Campllong

- Divendres 5, dissabte 6 i diumenge 7 en diversos espais de Campllong

La Fira Comarcal de Primavera de Campllong arriba a la 40a edició reivindicant el valor de l'agricultura i el sector primari. El certamen tornarà a convertir el municipi en l'epicentre del món rural gironí. Aquest any la fira tornarà a acollir el concurs morfològic de burro català el dissabte, i com cada any, el de vaques de raça frisona el diumenge.

4. VI Trobada de circ de les comarques gironines a Girona

- Dissabte 6 a partir de les 10.30 h al Parc Central de Girona

El col·lectiu de professionals de Circ de Girona organitza la trobada de circ de les comarques gironines. Una jornada oberta on el públic podrà conèixer i provar diverses disciplines de circ: acro ioga, suspensió capil·lar, vòlei-maça, ventalls, teles, slackline, foc...

5. "L'últim dia de l'home gos" a La Planeta de Girona

- Dissabte 6 a les 20 h i diumenge 7 a les 18 h a la sala la Planeta (Girona)

La Mala Companyia estrena aquest cap de setmana a la sala La Planeta de Girona "L'últim dia de l'home gos", un espectacle inspirat en el clàssic «Un món feliç» d'Aldous Huxley que reflexiona en clau distòpica sobre la societat moderna, l'oci i l'esperit revolucionari.

6. Festa de Pasqüetes a Peralada

- Dissabte 6 i diumenge 7 en diversos espais de Peralada

La primavera arriba a Peralada amb la Festa de Pasqüetes, plena d'actes per a totes les edats com la trobada gegantera, caminada popular, contacontes, missa solemne amb acompanyament de la Coral de Peralada, inflables, vermut popular, i concert, sardanes i ball amb la Selvatana.

7. La Fira de la Flor i el Planter de Salt

- Diumenge 7 de 9 h a 14 al Parc Monar de Salt

Més d'una vintena d'expositors es donaran cita aquest diumenge a Salt en el marc de la 14a edició de la Fira de la Flor i el Planter. La cita, que inclou a més d'expositors tallers i activitats per a tots els públics, vol posar en valor la relació històrica que ha mantingut Salt amb l'horta i el planter.

8. Fira de l'Espàrrec del Port de la Selva

- Diumenge 7 de 10 h a 18 h al voltant del Passeig del Mil·lenari (el Port de la Selva)

El Port de la Selva s'omplirà aquest diumenge de parades acollint la fira gastronòmica i comercial dedicada a l'espàrrec. Es podran degustar diferents tastets que oferiran els restauradors locals així com plats especials que oferiran els diferents restaurants del municipi.

9. La Fira del Conill a Vilafant

- Diumenge 7 de 10 h a 20 h al nucli antic de Vilafant

La XXVII Fira del Conill i l'Artesania de Vilafant aplega diferents activitats: mostra d'artesania, espectacles i tallers, actuacions musicals i propostes gastronòmiques i jocs i atraccions, escape room (amb inscripció prèvia), espectacles i altres.

10. "Mussorgsky: Quadres d'una exposició" a l'Auditori de Girona

- Diumenge 7 a les 18 h a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona

Amb la coneguda orquestració de Maurice Ravel, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu de Barcelona interpretarà aquest diumenge a la tarda a l'Auditori de Girona els "Quadres d'una exposició", sota la batuta del finlandès Susanna Mälkki.